L’esperienza di guida e la tecnologia dei veicoli elettrici stanno pian piano conquistando la fiducia di molti utenti, ma non mancano gli ostacoli che impediscono una vera e propria diffusione di tali veicoli. Oltre due terzi dei conducenti di veicoli elettrici dichiarano che l’esperienza di guida e la tecnologia dei veicoli elettrici è una delle ragioni principali per passare all’elettrico, ma non tutti sono soddisfatti.

A rivelare le preferenze degli utenti è il nuovo sondaggio Shell Recharge Solutions EV Driver Survey 2022 condotto dal colosso Shell Recharge Solutions Europe tra Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Belgio, per un totale di 14.991 intervistati.

Nonostante il 72% delle persone crede che l’adozione di massa dei veicoli elettrici sia essenziale per proteggere l’ambiente, il 55% si mostra del tutto preoccupato dalla scarsa diffusione di un’adeguata infrastruttura di colonnine di ricarica pubblica. Dal sondaggio condotto dalla controllata del colosso anglo-olandese dell’energia emerge, tuttavia, che solo un terzo degli intervistati è soddisfatto della velocità di ricarica in autostrada.

È chiaro che c’è una passione crescente per i veicoli elettrici, che motiva gli automobilisti con tecnologie, costi e sostenibilità, ma è anche evidente che la mancanza di una buona esperienza cliente rimane un ostacolo fondamentale all’adozione di massa.

Da parte degli intervistati non manca il desiderio di poter ricaricare il proprio veicolo in qualsiasi luogo, sottolineando l’importanza dell’interoperabilità. Oltre la metà dei conducenti di veicoli elettrici utilizza un numero superiore a quattro carte per accedere alle infrastrutture di ricarica pubbliche. Più nel dettaglio, un 54% degli utenti sostiene di sentirsi condizionato nelle proprie scelte di spostamento in base alla disponibilità di infrastrutture lungo la tratta da percorrere.

Per continuare e incoraggiare una maggiore adozione di veicoli elettrici, è necessario affrontare questi problemi. Le persone dovrebbero sentire di avere accesso a punti di ricarica sufficienti con un’esperienza comoda, senza interruzioni e affidabile, ha dichiarato Melanie Lane, ceo di Shell Recharge Solutions Europe.

Oltre ai problemi legati alla ricarica non mancano quelli relativi ai costi d’investimento che l’utente deve sostenere inizialmente. I dati relativi al futuro potrebbero però migliorare se pensiamo che tre quarti degli intervistati pianifica di acquistare una vettura full electric come prossimo veicolo.