Shell e ABB presentano una nuova stazione di ricarica con potenza superiore a 360 kW, dedicata ai veicoli elettrici e con carica in 15 minuti. La nuova infrastruttura, risultato dell’importante lavoro svolto dal colosso Shell e dalla società svizzera, è stata denominata ABB Terra 360.

Non a caso, l’infrastruttura fa parte della strategia di elettrificazione avviata da Shell con l’obiettivo di ottimizzare le infrastrutture di ricarica presenti in tutto il mondo. Nello specifico, l’azienda petrolifera olandese punta all’installazione di ben 500.000 infrastrutture di ricarica dei veicoli entro il 2025, con l’intento di raggiungere il numero di 2.500.000 punti entro il 2030.

In Shell, miriamo a essere il leader nella ricarica di veicoli elettrici offrendo ai nostri clienti la ricarica quando e dove è conveniente per loro. Per gli automobilisti che si muovono spesso, in particolare quelli che effettuano lunghi viaggi, la velocità di ricarica è fondamentale e ogni minuto di attesa può fare una grande differenza per il loro viaggio. Per i proprietari di flotte, la velocità è importante per ricaricare durante il giorno la ricarica delle flotte di veicoli elettrici in movimento. Ecco perché, attraverso la nostra partnership con ABB, siamo lieti di offrire ai nostri clienti la ricarica più veloce disponibile prima in Germania e presto in altri mercati, ha commentato István Kapitány, vicepresidente esecutivo di Shell Mobility.

Come accennato, la nuova stazione di ricarica permetterà di per fare il pieno di energia più veloce al mondo grazie alla sua capacità superiore a 360 kW. La prima colonnina ultra fast ABB Terra 360 è stata installata in Germania ma Shell e ABB hanno in programma l’installazione di oltre 200 punti da distribuire su tutto il territorio tedesco a partire dai prossimi mesi.

Non dimentichiamo che il grande colosso petrolifero Shell nei mesi scorsi ha stretto un accordo con l’azienda cinese BYD con l’obiettivo di sviluppare reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici; partnership vedrà le due società lavorare insieme sia in Europa che in Cina.