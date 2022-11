Il grande colosso petrolifero Shell annuncia la sponsorizzazione del team British Cycling, una notizia che crea però molta polemica. Non a caso, poco dopo l’annuncio della collaborazione con la British Cycling si è creato malcontento non solo tra i tesserati ma anche tra le stesse associazioni ambientaliste e gli attivisti. Gli stessi che accusano il colosso petrolifero di voler fare greenwashing e mostrarsi, dunque, più attento e sensibile alle questioni ambientali.

Siamo molto orgogliosi di diventare un partner ufficiale di British Cycling. La partnership riflette le ambizioni condivise di Shell UK e British Cycling di raggiungere l’obiettivo zero emissioni nel Regno Unito e di incoraggiare forme di trasporto a basse e zero emissioni di carbonio come il ciclismo e i veicoli elettrici. Lavorando insieme possiamo offrire un vero cambiamento per le persone in tutto il paese, provenienti da diversi ceti sociali, e anche applicare la tecnologia dei lubrificanti leader a livello mondiale di Shell per supportare la squadra di ciclismo della Gran Bretagna nella sua ricerca dell’oro ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, queste le parole di David Bunch, presidente della Shell UK Country, in merito alla nuova partnership.

Secondo quanto diffuso, la British Cycling ha firmato una partnership di 8 anni, iniziata il 10 ottobre 2022, che porterà supporto e investimenti da parte di Shell UK come nuovo partner ufficiale. Tra gli obiettivi più importanti spiccano il sostegno a ciclisti e paraciclisti della Gran Bretagna mediante la condivisione di innovazione e competenza di livello mondiale; lavorare al fine di raggiungere prima possibile le zero emissioni tramite la fornitura di veicoli elettrici per la British Cycling e, infine, rendere la rendere la bicicletta più accessibile alle persone disabili attraverso il nuovo programma Limitless che punta ad eliminare le barriere che le persone disabili si trovano a dover affrontare.

Ad accompagnare le parole del presidente Shall UK Country, quelle del Ceo di British Cycling Brian Facer: Non vediamo l’ora di lavorare al fianco di Shell UK nel resto di questo decennio per ampliare l’accesso allo sport, supportare i nostri ciclisti d’élite e aiutare la nostra organizzazione e lo sport a compiere passi importanti verso l’obiettivo zero emissioni: cose che sappiamo sono in cima agli interessi dei nostri membri. All’interno del nostro nuovo programma commerciale, questa partnership con Shell UK offre un forte supporto al ciclismo, ci aiuterà a migliorare e farà in modo che più persone considerino il ciclismo e i ciclisti.

Oltre a diventare sponsor della nazionale di ciclismo, Shell presto darà il via alla produzione di biciclette a pedalata assistita. A dare conferma della notizia è Rahul Malhotra, Head of Brand Strategy e Stewardship presso Shell: nelle prossime due settimane la produzione inizierà. Le abitudini dei consumatori e la mobilità urbana stanno cambiando e noi vogliamo farci trovare pronti. C’è un gran numero di persone, dagli addetti alle consegne di cibo fino a coloro che la usano per il trasporto personale, che hanno scoperto i benefici e le potenzialità di questi mezzi elettrici.