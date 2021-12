Si è spento Emamotorsport, addio a Emanuele Sabatino il meccanico di YouTube Italia

Emanuele Sabatino, meglio conosciuto come Emamotorsport, si è spento improvvisamente a 45 anni nella giornata di ieri, giovedì 9 dicembre. Ad annunciare la scomparsa del meccanico più simpatico e famoso di YouTube Italia, con oltre 270mila iscritti e 63milioni di visualizzazioni, sono stati la moglie e i meccanici con cui lavorava, con un messaggio pubblicato sul sito web ufficiale e diffusso, successivamente, sui canale social. In seguito al fallimento della sua officina, Sabatino è stato in grado di reinverntarsi condividendo su YouTube accurati e dettagliati video in cui spiegava il funzionamento delle auto e le riparazioni da eseguire.

Con questa ricetta vincente e la sua simpatia coinvolgente, Sabatino è riuscito a conquistare la fiducia di tantissimi follower sino ad approdare anche sul grande schermo con un programma intitolato “In officina con Ema“, e in veste di giudice in due stagioni di “Cortesie per l’auto” su MotorTrend. I funerali si svolgeranno lunedì 15 dicembre nella chiesa di San Francesco in Siziano (Pavia). Sono centinaia i messaggi di cordoglio su Facebook e su Instagram.