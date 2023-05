Non è la prima volta che vediamo parcheggiata una supercar all’interno di un soggiorno, un’operazione concessa se si abita in una villa magari con accesso diretto alla strada, ma sicuramente è molto più difficile se il soggiorno si trova in cima ad un edificio alto decine e decine di piani. Difficile si, ma non impossibile! La notizia arriva dall’Australia, Melbourne più precisamente, dove l’uomo d’affari Adrian Portelli non ha lasciato che questo ostacolo gli impedisse di installare una rara McLaren nel suo lussuoso attico al 57esimo piano.

Come riportato da 9 News, una gru è stata noleggiata per trasportare la McLaren Senna GTR di Portelli fino al 57esimo piano dell’edificio Sapphire by the Gardens. “È solo un’auto da corsa, quindi non puoi usarla in strada”, ha riferito Portelli al giornale. Lo spettacolo ha attirato una folla significativa, che ha visto l’auto sollevarsi in aria dal livello della strada.

La nuova casa dell’auto è l’attico più costoso di Melbourne, venduto per la cifra di 39 milioni di dollari. “Era parte del pacchetto”, ha riferito Portelli, “Se compro l’attico, voglio vedere la mia auto anche in salone e l’agenzia immobiliare mi ha assicurato che se ne sarebbe occupata”.

Per far entrare l’auto è stato necessario decostruire il lato dell’edificio, inclusa la rimozione di diverse finestre. Una gru ha quindi tirato su la Senna, con una squadra di costruzione al 57° piano che ha afferrato il veicolo da una piattaforma appositamente costruita e lo ha riposto all’interno. Lo stesso attico di circa 1.200 metri quadrati è ancora spoglio all’interno, in quanto nelle prime fasi di costruzione. Per ora la Senna poggia sul pavimento di cemento, ma siamo sicuri che al termine della ristrutturazione (tra 12-18 mesi) poserà le sue costose gomme su una superficie più prestigiosa.

La McLaren Senna GTR è l’auto più potente dell’azienda; il V8 biturbo da 4,0 litri produce 813 cavalli di potenza, mentre gli elementi aerodinamici generano ben 900 chilogrammi di carico aerodinamico ad alta velocità. Costruita in soli 75 esemplari, McLaren Senna GTR è un’auto pronto pista estremamente rara e l’esemplare recluso all’interno del salotto difficilmente sarà in vendita nel breve periodo. Anche se per alcuni potrebbe sembrare quasi una eresia avere un’auto così prestigiosa parcheggiata in sala, siamo sicuri che un domani possa superare il suo attuale valore di 2 milioni grazie al chilometraggio quasi assente.