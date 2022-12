I freddi tipici di stagione sono ormai arrivati e con essi anche le prime nevicate che rendono la vita delle persone e in particolare degli automobilisti sempre più complicata. Con le temperature più rigide viene automatico, al pari di cambiare le gomme della propria auto, dotarsi di calzature più calde e comfortevoli. Se d’estate si ha la tendenza a guidare scalzi o con le infradito, d’inverno potrebbe esserci il desiderio di usare scarponi da montagna, moon boot o, perchè no, scarponi da snowboard. Ma è possibile mettersi alla guida oppure è vietato? Se non conosci la risposta o semplicemente hai qualche dubbio, questo articolo farà sicuramente al caso tuo.

Cosa dice il Codice della Strada

Il CdS non lo vieta esplicitamente, questo significa che nessuno può rilevare una contravvenzione in caso di guida con scarponi (di ogni genere) o moon boot; insomma, il CdS non fornisce una chiara distinzione e si può premere sui pedali in ogni modo. Tuttavia c’è un però: ogni automobilista è tenuto ad adottare un comportamento che gli consenta di essere “in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo”.

Art. 141: il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Mentre il CdS non è esplicito in merito, in caso di sinistro il perito dell’assicurazione potrebbe rilevare l’impossibilità di compiere alcune manovre e quindi contestarvi il rimborso.

I rischi di guidare con gli scarponi

Sono un appassionato di escursioni e ogni anno, ciclicamente, mi reco sui più bei sentieri che il nostro territorio ci offre; che siano a collo alto o basso, gli scarponi sono spesso pesanti e poco pratici quando si è alla guida. Non stiamo dicendo che siano necessarie delle calzature specifiche per fare da punto A a punto B, tuttavia è raccomandabile avere la giusta libertà di movimento. Personalmente, anche per una mera questione di sporcizia sui tappetini, preferisco sempre guidare con un normale paio di sneakers e lasciare gli scarponi nel baule dell’auto, così da evitare possibili insidie alla guida.