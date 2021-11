Siete rimasti a secco con l’elettrica? Con questo accessorio potreste non rimanere a piedi

L’ansia da ricarica e il conseguente timore di restare a piedi sono due paure più che concrete e consolidate in alcuni automobilisti, nonostante l’infrastruttura di ricarica abbia fatto enormi progressi e le batterie stesse assicurino percorrenze superiori rispetto ai primi modelli. Forse proprio a questo proposito, un’azienda britannica ha svelato un caricabatterie portatile unico nel suo genere, rivolto specificatamente ai possessori di auto elettriche che, per qualche motivo, non possono allacciarsi alla colonnina.

Conosciuto con il nome di ZipCharge Go, si tratta di un caricabatterie delle dimensioni di una valigia che sarà in vendita a partire dal 2022. Ha una capacità sufficiente per fornire a un’auto elettrica un’autonomia di circa 30 km che, secondo l’azienda, è abbastanza per raggiungere un punto di ricarica o consentire il rientro a casa. La ricarica con il dispositivo richiede circa 30 minuti, dopodiché il Go può essere collegato a una presa domestica per essere ricaricato a sua volta.

Durante la ricarica, l’unità è bloccata all’auto tramite il cavo di Tipo 2 e dispone sia di geofencing sia di tracciamento del dispositivo per una maggiore sicurezza; inoltre, il supporto 4G integrato consente il monitoraggio remoto e la pianificazione degli addebiti. Il power bank, se così possiamo definirlo, include anche un inverter AC/DC per la ricarica bidirezionale, simile alla funzionalità Vehicle-to-grid (V2G), che consente di immagazzinare energia quando i valori del mercato sono contenuti e di restituirla alla rete durante le ore di punta.

Sebbene la società non abbia ancora confermato un prezzo esatto per il caricabatterie, l’esborso da parte degli automobilisti potrebbe essere paragonabile al costo dell’installazione di una colonnina di ricarica di Tipo 2 di uso domestico. Prevista, in futuro e sicuramente in UK almeno all’inizio, anche una formula di noleggio su base mensile.