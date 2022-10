Sono molte le tecnologie, sviluppate dalle case automobilistiche, entrate a far parte dei veicoli di ultima generazione. Si parla sempre più spesso di sistemi di assistenza avanzata alla guida che mirano anche ad ottimizzare la sicurezza alla guida. Su tale tema sembrerebbe che l’informazione sia piuttosto differente tra gli automobilisti.

Lo studio JD Power US Mobility Confidence Index 2022 evidenzia che solamente il 26% degli automobilisti intervistati utilizza le funzioni di assistenza attiva alla guida. Se da una parte, dunque, le case automobilistiche procedono speditamente verso l’introduzione di sistemi innovativi di automazione dei veicoli, dall’altra la risposta da parte degli utenti nell’utilizzare i livelli di guida autonoma più elevati rimane piuttosto bassa.

Non a caso, l’indagine condotta da JD Power sulla conoscenza degli automobilisti relativa ai sistemi di assistenza alla guida mostra grandi differenze: dal sondaggio su 4 mila automobilisti americani dai 18 anni in su emerge, nel dettaglio, gli utenti hanno difficoltà nel comprendere differenze tra i livelli SAE da 0 a 5, con la chiara convinzione che le tecnologie di guida in uso siano le medesime dei sistemi di guida completamente automatizzati.

Al riguardo, Lisa Boor, senior manager benchmarking e sviluppo della mobilità presso JD Power, ha dichiarato:

Le parti interessate del settore automotive devono lavorare insieme per garantire messaggi chiari e coerenti ai consumatori. Capire quali parole e frasi usare con i consumatori può aiutare a gestire le idee sbagliate e migliorare la comprensione dei veicoli automatizzati.

Dalla nuova indagine condotta da JD Power emerge dunque come la guida autonoma sia attualmente vista come una soluzione al trasporto di merci o di persone non in grado di guidare. Il 76% degli intervistati sarebbe tuttavia disponibile ad avere maggiori informazioni su come la tecnologia di guida autonoma rispetta gli standard governativi mentre il 55% è disposto a fare un corso di formazione per poter utilizzare la guida autonoma.