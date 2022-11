Il mondo della mobilità elettrica ha ancora tanto da scoprire e sviluppare, e l’ultima trovata di SK Innovation ne è la chiara dimostrazione: grazie al supporto delle due aziende collegate, SK On e SK Signet, specializzate rispettivamente in software e produzione di colonnine di ricarica, SK Innovation sta progettato un sistema di diagnostica da integrare nelle colonnine di ricarica, così da poter conoscere lo stato di salute della propria batteria una volta terminata la ricarica.

I primi esemplari di colonnine SK dotate di sistema di diagnostica dovrebbero vedersi a partire dal 2023: collegando la propria auto a una di queste colonnine bisognerà aspettare circa 30 minuti (in base alla potenza erogata dalla colonnina, il tempo necessario a raccogliere i dati per la diagnostica si riduce di conseguenza) per avere il responso sullo stato di salute del pacco batteria, e ovviamente durante questo lasso di tempo sarà eseguita anche la ricarica dello stesso. Le informazioni raccolte dal software di diagnostica sviluppato da SK saranno in prima battuta mostrate sul display della colonnina, e poi inviate al proprietario dell’auto tramite un’applicazione dedicata su smartphone.

Il sistema di diagnostica potrà essere integrato anche su colonnine già esistenti, ma questo non ha impedito a SK Signet di progettarne una completamente nuova, con già il sistema integrato: sarà svelata al prossimo CES, il Consumer Electronic Show di Las Vegas, in programma tra il 5 e l’8 gennaio prossimi. Secondo quanto afferma SK On invece, lo sviluppo del software dedicato alla diagnostica ha impiegato circa 3 anni ed è stato necessario raccogliere dati sullo stato di salute di diversi pacchi batterie provenienti da oltre 4000 veicoli per tarare al meglio il tutto. Non è la prima volta che il CES di Las Vegas viene scelta come vetrina per il lancio di interessanti novità sul mondo della mobilità elettrica, e oltre a questo sistema di SK Innovation ci aspettiamo altre novità provenienti dalle molteplici aziende che si sono messe in gioco in questo settore in forte crescita.

Al momento non abbiamo informazioni sul funzionamento del software e su quali informazioni sarà in grado di fornire, ma è probabile che SK Innovations voglia aspettare proprio il CES di Las Vegas per raccontare più nel dettaglio la sua ultima trovata.