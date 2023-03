L’intelligenza artificiale è ormai sulla bocca di tutti, e farà sempre più parte della nostra quotidianità. Scopriamo quindi che Skoda, nel suo stabilimento di Mladá Boleslav, la sta già utilizzando per monitorare la linea di assemblaggio.

Il sistema utilizzato dalla casa automobilista ceca, chiamato Magic Eye, sfrutta l’intelligenza artificiale per effettuare un controllo tramite immagini delle attrezzature della catena di montaggio. Lo scopo è quello di avere un continuo monitoraggio dello stato delle apparecchiature per prevenire eventuali irregolarità nei processi produttivi e programmare per tempo gli interventi di manutenzione.

Il Magic Eye, analizza le immagine delle parti più soggette ad usura, come bulloni, cablaggi e travi, che vengono catturate dalla telecamera posta su un nastro trasportatore che passa sopra la linea di assemblaggio. L’intelligenza artificiale provvedere a confrontare le foto, in altissima definizione, con migliaia di altre immagini presenti in memoria, alla ricerca di eventuali difformità rispetto le condizioni ottimali di salute dell’impianto. Il sistema inoltre, come ogni intelligenza artificiale, è in continua evoluzione, e amplia costantemente le proprie conoscenze, diventando sempre più efficiente.

«Skoda Auto sfrutta la manutenzione predittiva come strumento per garantire che le attrezzature di produzione siano sempre perfettamente operative. Un sistema di Intelligenza Artificiale controlla costantemente lo stato del processo rispetto alle condizioni ottimali», ha spiegato Miroslav Stejskal, di Skoda Auto

Questa tecnologia è al momento in uso in solo stabilimento, quello che assembla i modelli Enyaq iV e Octavia, tra l’altro l’unico del gruppo Volkwagen a poter produrre contemporaneamente modelli basati su piattaforme differenti. Il sistema Magic Eye è senz’altro di fondamentale aiuto vista l’unicità dello stabilimento di Mladá Boleslav.

Il sistema di controllo viene continuamente messo a punto nel FabLab di Skoda. I tratta di un progetto portato avanti nello stabilimento già citato che vede collaborare esperti di vari settori dello sviluppo tecnico, il cui obiettivo è implementare i progetti basati sull’intelligenza artificiale.