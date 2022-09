Skoda ha svelato il concept ‘Vision 7S‘ già da qualche giorno, e da allora sono partite una serie di speculazioni su quale sarà l’auto a nascere da questo concept: il consenso generale è quello che vede in arrivo sul mercato, non prima del 2026, un nuovo SUV di grandi dimensioni, con 7 posti a sedere, che diventerà il fratello maggiore dell’attuale SUV Enyaq, ma con un powertrain 100% elettrico.

Vision 7S rappresenta, ad oggi, quello che sarà il nuovo top della gamma per Skoda, ma la gamma di veicoli elettrici è destinata ad ampliarsi con un nuovo piccolo crossover e due hatchback.

La piattaforma di partenza sarà la stessa dalla quale oggi nasce la Enyaq EV, così come tutti gli altri veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen, la piattaforma MEB: sul concept, stando a quanto comunicato dalla stessa Skoda, è prevista una batteria da 89 kWh in grado di assicurare un’autonomia di circa 600 km, ma la vera novità sta nei tempi di ricarica.

A differenza della Enyaq EV, che può accettare fino a 120 kW durante la fase di ricarica, il nuovo SUV sarà compatibile con colonnine di ricarica a 200 kW così da essere più competitivo nei tempi di ricarica rispetto alla concorrenza, principalmente quella coreana.

In occasione della presentazione di Vision 7S, Skoda ne ha approfittato per utilizzare il nuovo logo della compagnia, probabilmente la novità di design meno sorprendente di questo concept: la linea del SUV Vision 7S è particolarmente accattivante e moderna, con una nuova griglia anteriore, nuovi design per paraurti e gruppi ottici, mentre alcuni degli elementi che vediamo nelle immagini non saranno quasi sicuramente riportati sul prodotto finale, come le portiere con apertura controvento prive di montante intermedio.

Per rendere i tediosi minuti della ricarica più piacevoli, Skoda ha pensato a una “Modalità Relax” in cui i sedili anteriori si spostano automaticamente al fine di dare più spazio a chi c’è seduto davanti e lo schermo da 14.6 pollici dell’infotainment si gira al fine da rendere più comoda la visione di film o altri contenuti video.