Skoda Octavia RS: con i suoi 245 CV al servizio della Polizia

Non è la prima volta che un veicolo prodotto dalla casa automobilistica ceca viene impiegato dalla Polizia. Nel nostro Paese, infatti, alcuni esemplari della station wagon Superb sono al servizio delle forze dell’ordine per il pattugliamento su alcuni tratti dell’Autostrada A22. Ebbene, adesso anche la Polizia del Regno Unito ha deciso di aggiungere alla propria flotta, un modello di auto prodotto dall’azienda scegliendo, nello specifico, la Skoda Octavia RS in versione berlina.

Ovviamente, come succede in questi casi, le auto che verranno utilizzate dalla Polizia, saranno contraddistinte da alcuni dettagli. Innanzitutto sul parabrezza – così come sulla parte anteriore e posteriore, e sulla mascherina – non mancheranno le luci a LED. Inevitabilmente, sul tetto delle Skoda Octavia RS, sarà presente la sirena e la barra luminosa. Altro aspetto che contraddistinguerà le auto delle forze dell’ordine – da quelle di serie – è la livrea di colore giallo-blu, a scacchi e la scritta “Police”.

Per il momento, non sono ancora state divulgare informazioni inerenti agli allestimenti. Tuttavia le Skoda che solitamente vengono impiegate dalla Polizia sono provviste di telecamere di riconoscimento automatico della targa (ANPR) e uno specifico bagagliaio appositamente progettato per il trasporto dei cani impiegati dalle pattuglie.

Dunque, molto probabilmente, anche le Skoda Octavia RS delle forze dell’ordine del Regno Unito avranno in dotazione tali specifiche. Il motore sarà quello utilizzato per le versioni di serie, quindi i veicoli saranno equipaggiati da un motore benzina turbo da 2,0 litri in grado di erogare una potenza di 245 CV, con cambio automatico DSG a sette rapporti.

Gli interini sono caratterizzati dalla presenza di un display centrale da 10 pollici e dal quadro strumenti digitali Virtual Cockpit, grazie al quale è possibile consultare i dati inerenti alla navigazione e quelli sullo stato dell’auto. Tra gli optional di serie non mancano i fari Matrix LED, il Cruise control adattivo, i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori e sedili anteriori riscaldati. Il bagagliaio ha, invece, una capacità di ben 600 litri.