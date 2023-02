Sky Sport inaugura oggi la nuova stagione dei motori 2023, con SkyMotori, con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta su diverse piattaforme come TV, streaming e canali digitali.

La novità di quest’anno è un approccio più aperto e connesso che coinvolge tutte le piattaforme di comunicazione. La Formula 1 ha aperto le dirette anche su YouTube e introduce una nuova rubrica social, in programmazione la mattina, della gara con Federica Masolin e Davide Valsecchi, e una linea privilegiata con alcuni Team Principal che potranno intervenire direttamente in cronaca dai propri muretti in pit lane. Tra i tanti ospiti e non attesi, sarà presente anche l’ex pilota Ivan Capelli in qualità di esperto analista televisivo.

In aggiunta alla serie principe, ci sarà una grande copertura anche per la MotoGP che ha inaugurato la sua nuova identità musicale con la collaborazione di Jovanotti e ha introdotto la rubrica “Parto in Quarta” con Fabio Quartararo che parlerà di sé e delle sfide continue da affrontare. Inoltre, la novità della Sprint Race godrà di trasmissione in diretta e in chiaro anche su TV8.

Sky Sport non si limiterà naturalmente alla Formula 1 e alla MotoGP, tutti gli utenti potranno godere della visione di numerosi campionati motoristici a due e quattro ruote, con riprese sempre più all’avanguardia, una ricca telecronaca e numerosi speciali. Inoltre, ci saranno produzioni originali dedicate ai grandi temi e ai grandi personaggi del motorsport, spaziando quindi dalla carriera fino alla vita privata. Tra le novità più attese anche la copertura, della 24 Ore di Le Mans, da seguire in diretta integrale, come da tradizione, su Eurosport sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.

Come anticipato, nel 2023 ci saranno oltre 20 campionati di motorsport in onda su Sky, con l’integrazione degli eventi proposti da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW):

Primi semafori verdi della stagione già scattati per Formula E, per WRC e per la Superbike, partita proprio lo scorso weekend in Australia (anche su TV8). Il 5 marzo toccherà alla Formula 1, con il Gran Premio del Bahrain, primo dei 23 appuntamenti in programma, 5 dei quali – Imola, Spagna, Ungheria, Monza e Messico – in diretta in chiaro anche su TV8 (gli altri GP in differita). Stesso giorno per il debutto dell’Indycar, con il Grand Prix di St.Petersburg a fare da prologo per i 17 eventi stagionali. Il 26 marzo a tutto gas per l’inizio del Motomondiale: si parte da Portimao con il Gran Premio del Portogallo.

Saranno 21 i GP in programma per MotoGP, Moto2 e Moto3 (8 dei quali ospiteranno anche la MotoE, il campionato dedicato alle moto elettriche), di cui 6 live anche su TV8 – Spagna, Italia, Olanda, Gran Bretagna, San Marino e India (gli altri GP in differita). Appuntamenti da non perdere anche per le gare endurance, con il FIA World Endurance Championship che scatterà l’11 marzo da Sebring e che vedrà il ritorno nella top class della Ferrari 499P guidata tra gli altri da Antonio Giovinazzi, e con gli highlights dell’appuntamento più importante in calendario: la 24h di Le Mans. Grande attesa anche per le 10 tappe del Fanatec GT World Challenge Europe, il campionato di durata dedicato alle gran turismo che partirà il 22 aprile, a Monza, con Valentino Rossi al volante della BMW M4 GT3 del team WRT. Senza dimenticare i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge per le quattro ruote e del CIV per le due ruote.