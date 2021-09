Smart Concept #1, il SUV compatto elettrico del futuro

Smart cambia strategia: il marchio nato negli anni ’90 come produttore di city-car compatte da città potrebbe presto subire un radicale cambiamento. L’iconica due posti a trazione e motore posteriore cambia pagina e si lancia verso un futuro tutto da immaginare e scrivere. In occasione del Salone di Monaco, il produttore ha svelato Concept #1, un’anteprima di SUV elettrico che sarà, molto probabilmente, il punto di riferimento per il marchio Mercedes-Geely.

Il prototipo, dalle linee futuristiche, assume ora delle forme da crossover compatto con concetti da vera auto premium. Concept #1 misura 4290mm di lunghezza, 1910mm di larghezza e 1698mm di altezza; in termini di dimensioni, si avvicina a quello che sarà il crossover EQA di Mercedes-Benz. Tra le caratteristiche più distintive troviamo sbalzi ridotti, tetto panoramico apribile, portiere senza profili e numerosi elementi a contrasto.

Grazie alla disposizione delle ruote, quasi alle due estremità del veicolo, il produttore assicura un’elevatissima abitabilità di bordo quasi al pari di veicoli di segmenti superiori, atteso quindi molto spazio per le gambe e anche per il bagagliaio. L’abitacolo è dominato da una console centrale che attraversa tutta la lunghezza degli interni e che si integra perfettamente nel tunnel centrale, a sua volta caratterizzato di un ampio display da quasi 13”. Atteso un infotainment più che avanzato, abbinato ad un sistema di intelligenza artificiale capace di apprendere le preferenze del guidatore e dei relativi occupanti.

I dettagli tecnici rimangono segreti, ma i futuri modelli Smart siederanno su una piattaforma EV su misura sviluppata da Geely. Si prevede quindi un’architettura compatibile con la ricarica rapida, gli aggiornamenti over the air e funzioni specifiche da vettura elettrica. Sarà così anche la versione commerciale? Difficile a dirsi, ma se abbiamo imparato qualcosa negli anni appare chiaro che qualche elemento (anche estetico) verrà modificato. Previsti più allestimenti magari dotati di batterie di differenti capacità.