Sondors Metacycle, la moto elettrica da 130 km/h a 5000$

Lo scorso mese di gennaio l’azienda SONDORS ha acceso molto interesse nei confronti della sua prima moto elettrica, la Metacycle, dato che è stata presentata come una moto in grado di raggiungere i 130 km/h all’incredibile prezzo di 5000 dollari.

Diversi sono gli aspetti interessanti di questa moto, così come tante sono le domande a cui, per ora, non abbiamo ancora risposta. Oggi sappiamo che la batteria installata sulla prima SONDORS ha una capacità di 4 kWh, e che può essere facilmente smontata dalla moto per essere ricaricata più comodamente in casa o in ufficio. La batteria pesa 24.5 kg, un peso sufficiente a mettere in difficoltà alcune persone, e SONDORS ha provato ad arginare almeno parzialmente il problema integrando una comoda maniglia per il trasporto.

Nel video che vi riportiamo in calce, potete vedere la facilità con cui viene rimossa la batteria dalla Metacycle: si utilizza una chiave in dotazione per sbloccare la serratura che tiene la batteria fissata alla moto, e poi non resta altro che sfilare la batteria lateralmente. Si tratta senza dubbio di uno dei sistemi con batteria removibile più semplici che abbiamo mai visto.

Un altro degli aspetti che rende questa SONDORS interessante è l’autonomia che si può raggiungere utilizzando questa batteria: nei test effettuati a velocità comprese tra i 64 e i 72 km/h, la moto è stata in grado di percorrere 130 km con una sola carica. A velocità da autostrada l’autonomia cala, ma non in maniera così drastica: in un’altra dimostrazione, la compagnia è stata in grado di percorrere 77km sulla Pacific Coast Highway in California, mantenendo comunque una carica restante del 20%.

Sono già previsti interessanti accessori da installare nel “buco” centrale del telaio: prima su tutte, arriverà una batteria ausiliaria da 3 kWh – che sicuramente farà la gioia di chi ama percorrere tanti chilometri in sella alla propria due ruote, ma vuole comunque farlo riducendo il proprio impatto ambientale – seguita poi da un caricatore fast charge di livello 2, e da un contenitore per il trasporto di effetti personali. Senza dubbio, lasciare vuoto quello spazio al centro della moto le dà un tocco assolutamente unico.

SONDORS ha già avviato i pre-ordini per la sua Metacycle; si può versare una caparra di 100 $ per assicurarsi l’acquisto di uno dei primi modelli al prezzo di 5000 $, con le prime consegne stimate tra il Q4 del 2021 e il Q1 del 2022.