Sony è entrata a far parte ufficialmente del settore delle auto elettriche, come annunciato in precedenza da numerosi rumor. Dopo una serie di interessanti prototipi di veicoli elettrici negli ultimi anni, il gigante dell’elettronica di consumo ha chiarito le sue ambizioni sui veicoli elettrici con l’annuncio di un nuovo marchio di veicoli elettrici chiamato AFFELA al CES di Las Vegas. Tecnicamente, il nuovo concept EV proviene da Sony Honda Mobility, una joint venture tra le due società giapponesi, che gli permetterà di costruire la prima soluzione elettrica nel 2025 con consegne che inizieranno in Nord America nella primavera del 2026.

Come ci si aspetterebbe da un veicolo elettrico presentato dal gigante dell’elettronica, il prototipo EV beneficia di ben 45 telecamere e sensori posizionati all’interno e all’esterno del veicolo. Afeela è molto più di un nuovo modo di pensare ai veicoli elettrici; Sony Honda Mobility ha pensato infatti di integrare soluzioni di ultimissima generazione, dallo Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies per ADAS e soluzioni telematiche all’avanguardia a collaborazioni importanti come quella con Epic Games per offrire intrattenimento senza limiti.

Le caratteristiche digitali nel concept potranno essere modificate tramite aggiornamenti via etere, ed è attesa guida autonoma di livello 3 che sarà attivabile solo in condizioni limitate; in ogni caso la guida di secondo livello garantirà un utilizzo maggiore anche in città. Il design dell’auto è semplice e raffinato, ricorda a nostro parere sotto certi versi la recente Ioniq 6 di Hyundai con alcuni tratti ereditati da Tesla, con linee morbide, grandi passaruota e sbalzi contenuti. Non è chiaro se questo design sarà confermato anche nei prossimi mesi ma, in ogni caso, difficilmente il prototipo verrà stravolto nelle fasi di omologazione. Sconosciuto il prezzo anche se precedenti indiscrezioni posizionavano l’auto di Sony nella categoria delle soluzioni premium.