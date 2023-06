La nuova mountain bike elettrica di Specialized superleggera pesa appena 16 kilogrammi, ma c’è un trucco: si tratta di una bicicletta per bambini che grazie alle ridotte dimensioni riesce a mantenere il peso particolarmente basso. Si chiama Levo SL Kids ed è probabilmente l’e-bike di più alta qualità in formato bambino tra quelle disponibili sul mercato.

Specialized Levo SL Kids si basa su un telaio di taglia ridotta e dispone di ruote da 24 pollici, oltre a tutta una serie di modifiche pensate ad hoc per i bambini che la utilizzeranno; grazie a questa particolare e-bike sarà possibile lanciarsi in lunghe pedalate – anche impegnative a livello di pendenza – con la tranquillità di sapere che il proprio figlio non avrà problemi a seguirci grazie all’assistenza del motore elettrico.

L’idea di Specialized nel realizzare questa e-bike con una chiara vocazione da off-road è quella di aiutare sempre più bambini a entrare nel modo della mountain bike e permettere loro di affrontare tracciati impegnativi senza paura, sapendo di avere a disposizione l’assistenza del motore elettrico, che pure non compensa al 100% la pedalata obbligando comunque a pedalare e anche con una certa intensità.

Molte delle componenti che troviamo sui modelli Specialized Levo SL da adulti sono stati riutilizzati per questa versione Kids, come il motore centrale Specialized SL 1.2 e la batteria da 320 Wh, progettata per durare nel tempo ed essere quanto più leggera possibile.

La dotazione della LEVO SL Kids è completata da un sellino telescopico, una forcella Reba ad aria da 100mm, un cambio SRAM NX a 11 rapporti e dei freni a disco con attivazione idraulica SRAM Level T con diverse regolazioni delle leve, così da garantire la massima compatibilità con bambini di tutte le taglie. Specialized afferma che questo modello può tranquillamente ospitare bambini di altezze comprese tra i 122 e i 152 centimetri, indicativamente tra i 6 e i 12 anni di età, così da evitare di dover cambiare frequentemente la bicicletta.

Il prezzo, invece, è assolutamente da adulto: Specialized Levo SL Kids è in vendita a 4000 € sul mercato europeo, ma la cifra non sorprende considerato che Specialized è una delle maggiori esponenti del settore.