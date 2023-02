Se amate la mobilità green, e se magari siete alla ricerca di una comoda e funzionale bicicletta elettrica che vi permetta di andare in giro comodamente, e con un occhio all’ambiente, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente disponibile un’ottima offerta, per un modello non solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante!

Sul portale, infatti, è attualmente in sconto del 33% la splendida bicicletta eletteica RD5 prodotta da Labici Bikeconcept, che dagli originali 1.399,00€, è oggi in sconto a 994,18€, con un risparmio netto di poco più di 400 euro che, su prodotti del genere, non sono affatto da sottovalutare!

Realizzata con un solido telaio in alluminio, questa bicicletta elettrica targata Labici pesa appena 34 Kg, e dispone di quello che è ormai un rodatissimo meccanismo con cardine, che permette di piegare la bici a metà, richiudendola così per un trasporto più comodo o, magari, per poterla portare con sé su mezzi pubblici come le metro.

Al netto della sua capacità di “richiudersi”, questa bici elettrica vanta comunque solidità e stabilità, ed è realizzata cin materiali pregevoli, così che possa accompagnarvi in giro per anni. Dotata di un cambio Shimano a 7 rapporti, e di una batteria al litio capace di durare anche 45 minuti, questa bici elettrica è pensata per un uso cittadino, per accompagnare chi, ad esempio, preferisce la mobilità green.

Comoda e pratica, questa splendida bici richiede un massimo di 6 ore per raggiungere la ricarica completa, e può raggiungere anche la bellezza di 25 Km/h, che non sono affatto pochi per un articolo del genere. Occhio solo a indossare sempre il casco!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!