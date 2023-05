Il CEO di Tesla Elon Musk ha recentemente espresso un cambiamento di opinione nei confronti della casa automobilistica cinese BYD, definendola “altamente competitiva“. Questo sorprendente cambiamento arriva dopo alcuni episodi di apparente disinteresse nei confronti di BYD e dei suoi veicoli elettrici. Forse ricorderete che in passato, durante un’intervista rilasciata nel lontano 2011, Musk aveva riso a una domanda in merito ai veicoli elettrici di BYD, indicando una mancanza di considerazione per l’azienda cinese. Tuttavia, il panorama si è evoluto in maniera sorprendente, e oggi sia Tesla sia BYD sono emerse come forze formidabili nel mercato dei veicoli elettrici.

Nonostante siano viste come dirette rivali, le due aziende hanno iniziato a stabilire un rapporto più stretto l’anno scorso, quando Tesla ha iniziato a rifornirsi di celle per batterie da BYD. Le speculazioni sono sorte quando è circolata la voce che Tesla non avesse rinnovato il contratto di fornitura con BYD. In risposta, Musk si è sentito in dovere di affrontare la situazione e chiarire la natura del rapporto Tesla-BYD, descrivendolo come “positivo“. Musk ha colto l’occasione per sottolineare il suo nuovo punto di vista su BYD, riconoscendo che i suoi veicoli sono diventati “altamente competitivi” negli ultimi anni. Questo segna un significativo allontanamento dalla sua precedente posizione, in cui aveva scartato le capacità di BYD.

Il 2022 di BYD è stato sorprendente a livello di vendite e gli esperti del settore prevedono che quest’anno la casa cinese supererà Tesla per quanto riguarda i volumi di veicoli completamente elettrici, dato che attualmente sta consegnando circa 100.000 veicoli completamente elettrici al mese.

L’evoluzione della partnership tra Tesla e BYD, un tempo considerata improbabile, riflette la rapida evoluzione delle dinamiche del mercato dei veicoli elettrici. Con l’intensificarsi della concorrenza, entrambe le aziende stanno adattando le proprie strategie e stringendo alleanze inaspettate per navigare in questo panorama in evoluzione. L’appoggio di Elon Musk alla competitività di BYD testimonia il cambiamento di paradigma all’interno del settore e sottolinea la crescente importanza della casa automobilistica cinese nel mercato globale dei veicoli elettrici.