Stati Uniti, le auto potrebbero avere i controlli anti alcol come standard

All’interno del piano di rilancio delle infrastrutture dell’ammnistrazione Biden, c’è una proposta di legge che interessa nello specifico le misure contro la guida in stato di ebbrezza. Nella bozza, che rientra in un piano di rilancio dei trasporti da ben 78 miliardi di Dollari, si parla di nuove tecnologie che rilevano se il conducente è ubriaco e prendono provvedimenti da sole. In pratica, quello che ha fatto la scorsa settimana una Tesla Model S, evitando l’ospedale (o peggio) al suo proprietario.

Il problema degli incidenti causati dal consumo di alcol è ancora molto rilevante negli Stati Uniti, dove un quarto dei morti sulle strade è causato da guidatori ubriachi. Circa 10.000 persone perdono la vita ogni 365 giorni sulle strade americane perché qualcuno ha alzato troppo il gomito, una situazione che non trova miglioramenti malgrado le sanzioni severe. Spostandoci nel nostro paese, grazie ai blocchi della pandemia da Coronavirus gli incidenti hanno visto una netta diminuzione l’anno scorso. Ma quelli causati da alcol e droghe sono in aumento, stando agli ultimi dati diffusi da ACI e Istat.

Tornando al governo USA, non è chiaro quale sistema verrà utilizzato quando (e se) la proposta diventerà legge. Diverse case automobilistiche, in passato, avevano proposto e realizzato rilevatori in grado di registrare dalle analisi dell’aria la presenza di alcol nell’abitacolo. Abbinati ad apposite centraline e software dedicato, il sistema potrebbe avvisare i passeggeri nel caso di una quantità minima o impedire del tutto l’avvio dell’auto se siamo oltre il massimo consentito. Una soluzione utile a molti conducenti già ampiamente ubriachi che spesso nemmeno si rendono conto dei pericoli cui vanno incontro.

La soluzione più semplice è rappresentata da quanto è già presente su molte auto recenti, nei vari assist alla guida. Le telecamere interne e i sensori sul volante tengono d’occhio il guidatore e intervengono nel caso di comportamenti sospetti. L’auto provvede successivamente a rallentare ed arrestarsi o, se ciò avviene durante una manovra, a completarla in automatico.

Come sempre parlando di computer e affini, restano aperti gli interrogativi sulla reale affidabilità di queste tecnologie in tutte le situazioni. Ma se le multe non bastano e in tanti ignorano i rischi, non ci sono molte alternative per risolvere il problema.