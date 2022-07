Il matrimonio tra Tesla e Steam potrebbe concretizzarsi molto presto, almeno a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal CEO della compagnia specializzata in auto elettriche: tramite il suo profilo di Twitter, Elon Musk ha affermato che la compagnia sta “facendo progressi nell’integrazione di Steam” e l’aggiornamento software che porterà questa importante novità sulle auto potrebbe essere rilasciato già il mese prossimo.

La notizia si è diffusa in seguito alla pubblicazione di una recensione di una delle auto di Tesla: in questa recensione l’autore si è soffermato sui videogiochi offerti dalla Tesla in prova, spiegando come siano stati integrati per permettere all’utente di passare un po’ di tempo giocando durante la ricarica dell’auto. In origine i giochi installati erano pochi e molto semplici per quanto riguarda il gameplay, ma nel tempo la libreria di giochi si è ampliata molto, al punto da avere titoli che richiedono necessariamente l’utilizzo di un controller per giocare.

“I giochi sulle Tesla non sono certo la caratteristica più importante dell’auto, ma questo dettaglio differenzia Tesla da tutta la concorrenza, e tutto questo è possibile grazie all’integrazione di chip AMD Ryzen.” ha chiosato l’autore della recensione, come a sottolineare quanto questa caratteristica sia particolarmente apprezzata in un epoca come quella che stiamo vivendo, dove l’ambito del gaming si è diffuso in tutte le fasce della popolazione.

Se solo non vivessimo in un’epoca di scarsità di chip, Elon Musk avrebbe sicuramente già integrato sistemi computerizzati ad alte prestazioni nelle sue auto, di fatto trasformandole in grandi PC da gaming su ruote; in quel caso l’integrazione con Steam spalancherebbe le porte a un catalogo assolutamente immenso, che comunque oggi si difende molto bene grazie a titoli interessanti come Cuphead e Sonic the Hedhehog – tra poche settimane tutto questo cambierà e sarà possibile accedere a una vasta lista di giochi grazie all’integrazione con il software di Valve.