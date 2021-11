Stellantis batte Volkswagen nelle vendite di ottobre

Momento storico per il mercato automobilistico europeo: il mese di ottobre 2021 è stato il primo mese in cui il gruppo Stellantis ha superato la quota di mercato del gruppo Volkswagen, storica regina del mercato del vecchio continente. Con un risultato del 20,8% a favore di Stellantis contro un 20,7% per Volkswagen, il gruppo Stellantis si prende il gradino più alto del podio per le vendite registrate nel mese di ottobre, con una differenza di appena 557 auto rispetto al colosso tedesco.

Questo risultato è stato ottenuto in seguito a un forte calo registrato nelle vendite del gruppo Volkswagen: nel mese di ottobre in particolare il gruppo tedesco ha visto un -41,9% rispetto allo stesso mese del 2020, mentre per Stellantis il calo è stato del –31,6%. Ciò nonostante, Volkswagen è ancora saldamente al comando sulla classifica dell’anno in corso, con più di 2 milioni e mezzo di auto vendute contro poco più di 2 milioni vendute da Stellantis.

Un risultato così fortemente negativo è stato possibile a causa dei cali ancor più netti registrati su alcuni dei singoli marchi all’interno del gruppo Volkswagen: stiamo parlando di Audi, che fa registrare un -45,8% e di Skoda, che arriva a -49,3%. Nella classifica di ottobre 2021, dove Audi e Skoda si posizionano rispettivamente al 5° e 6° posto, Opel e Fiat hanno superato i dati di vendita di Audi, facendo registrare rispettivamente un -30,5% e -32,2%, con poco più di 33 mila auto vendute per ognuno dei due marchi. Al secondo posto della classifica troviamo Peugeot, con 52.706 auto vendute e una variazione percentuale di -30,5% rispetto a ottobre 2020, mentre in testa alla classifica c’è ancora Volkswagen, con un -40,2% e 74.027 auto vendute. Il dominio di Volkswagen è ancora evidente, ma Peugeot sta lentamente guadagnando terreno nei confronti della rivale tedesca, e il sorpasso potrebbe essere dietro l’angolo.