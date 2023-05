Il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, ha espresso alcune parole dure nei confronti di Tesla e del suo sistema di guida autonoma conosciuta con il nome di Full Self Driving. Secondo quanto riportato, Wozniak ha affermato che se si è curiosi di capire come la l’intelligenza artificiale può uccidere si può usare una Tesla.

Una dichiarazione curiosa dal momento che Wozniak è un possessore di (due) Tesla Model S e, un più occasioni, si è espresso pubblicamente estremamente favorevole alla transizione elettrica. Tuttavia, in seguito all’acquisto di una seconda Tesla Model S, Wozniak è diventato più critico dopo aver provato Autopilot 2.0. Le parole sono state condividise in occasione di un’intervista alla CNN, dove Wozniak ha insinuato che i veicoli Tesla con Full Self Driving attivo cercando di “uccidere” le persone.

I actually believed those things, and it’s not even close to reality. And boy, if you want a study of AI gone wrong and taking a lot of claims and trying to kill you every chance it can, get a Tesla.