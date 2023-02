Il divieto di vendere veicoli diesel e benzina in Europa partirà dal 2035: nonostante si parli già da mesi del futuro delle auto a combustione interna, nelle scorse ore è arrivato il via libera definitivo da parte dell’Europarlamento a cui seguirà il passaggio al Consiglio dell’Ue prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Non a caso, l’istituzione di un stop per veicoli a motori termici porterà ad un incremento sostanziale di nuove vetture a batteria e a zero emissioni. Sono stati ben 340 i voti favorevoli dei deputati che hanno portato all’approvazione dell’accordo che prevede di raggiungere la mobilità su strada a emissioni zero entro il 2035 in linea con gli ambiziosi obiettivi climatici preposti dall’Unione europea.

Con l’obiettivo di ridurre del 100% le emissioni di questi tipi di veicoli rispetto al 2021, la nuova legislazione approvata prevede l’obbligo per nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 a partire dal 2035. Ci sono però due tappe intermedie, relative al 2025 e al 2030, che impongono a vetture e veicoli commerciali di ridurre le emissioni di C02 del 15% nel 2025 e del 55% nel 2030.

Tra le misure presenti nella normativa vi è anche un’esenzione totale per chi produce meno di 1.000 nuovi veicoli l’anno, mentre i costruttori con un volume annuo di produzione limitato che si attesta tra 1.000 e 10.000 nuove autovetture o tra 1.000 e 22.000 nuovi furgoni possono avvalersi di una deroga fino alla fine del 2035.