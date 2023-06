Il tanto chiacchierato provvedimento a “tolleranza zero” di cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla da diverse settimane è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri: il provvedimento prevede diverse modifiche al Codice della Strada con l’introduzione di nuove norme per regolare meglio la circolazione di tanti mezzi di trasporto leggeri che si sono diffusi negli ultimi anni nelle grandi città, ma dà anche un giro di vite alla piaga degli autovelox finti e a chi viene beccato a usare lo smartphone mentre è alla guida.

Partiamo proprio da quest’ultimo caso, che porta con sé anche una pena nuova: micro sospensione della patente tra i 7 e i 15 giorni per chi viene sorpreso a telefonare o mandare messaggi alla guida, con la durata della pena che varia in base a quanti punti ha sulla patente il colpevole. Qualora la guida pericolosa con lo smartphone in mano fosse anche causa di un incidente, il periodo di sospensione della patente raddoppia.

Questa tipologia di sospensione a breve termine sarà utilizzata anche per punire in caso di altre violazioni, come ad esempio la guida contromano, un sorpasso pericoloso, il superamento del limite di velocità tra i 10 e i 40 km/h e anche qualora si decidesse di fare a meno del seggiolino auto per il proprio figlio.

Parliamo ora di autovelox: ora tutti i dispositivi dovranno essere omologati, a tutela dei cittadini e per evitare che i comuni li utilizzino esclusivamente per “fare cassa”, come ha detto più volte Salvini. Il regolamento che uniforma le modalità di omologazione non è ancora stato definito, ma dovrebbe arrivare a breve.

Per quanto riguarda i monopattini, targa e assicurazione diventeranno obbligatori, con multe comprese tra i 100 e i 400 euro per gli eventuali trasgressori; sarà vietato circolare contromano e senza frecce, sarà obbligatorio usare il casco e non sarà invece più possibile utilizzare i monopattini sulle strade extra-urbane.

Per i neopatentati cambiano ancora i limiti di potenza: ora il periodo con limitazioni torna a durare 3 anni, con la possibilità di guidare auto endotermiche con una potenza di 55 kW per tonnellata o di 65 kW per tonnellata in caso di auto ibride o elettriche.

Infine, il tema droghe e alcol: la guida in stato di ebbrezza comporta la sospensione della patente per un periodo massimo di 3 anni, con il divieto assoluto di assumere alcolici prima di guidare per i successivi 2 o 3 anni dopo la restituzione della patente. Inoltre sarà obbligatorio, per alcuni casi particolari, installare in auto il sistema Alcolock che blocca l’accensione dell’auto quando viene rilevato un tasso alcolemico diverso da zero.

Ritiro della patente immediato anche per chi risulterà positivo al test rapido per l’assunzione di droghe, con sospensione per un massimo di 3 anni.

Ora non resta che attendere che il Parlamento approvi il testo, le prime tempistiche parlano del prossimo autunno.