Stufi dei soliti colori Tesla? In arrivo nuove colorazioni più accattivanti

Da ormai diversi anni, Tesla propone al proprio pubblico una limitata scelta di palette colori identica per qualsiasi vettura prodotta: dalla primissima Model X alla più recente Model Y. Le colorazioni spaziano dal “Bianco Perla Micalizzato” di serie al “Nero Pastello”, “Grigio Metalizzato” e “Blu Oceano Metalizzato” da oltre 1.000 Euro. Per gli acquirenti interessati ad una vernice più premium, è disponibile infine il classico Rosso Tesla, conosciuto con il nome di “Rosso Micalizzato”, e acquistabile per una cifra di poco superiore ai 2.000 Euro.

In occasione dell’avvio del nuovo impianto di verniciatura localizzato nella sede della Giga Factory di Berlino, potrebbero arrivare importanti novità per gli appassionati del marchio. A giudicare da quanto condiviso sul proprio profilo Instagram da Lydia Van De Laar, reclutatrice della sede di Berlino, Tesla potrebbe essere al lavoro su quattro nuove vernici descritte con i nomi di “Vibrant Red, Solid Black, Metallic Blue and Deep Green”.

In aggiunta a queste nuove palette potrebbe arrivare anche l’opzione “Deep Crimson”, utilizzata dallo stesso Musk sulla sua Model S, come evidenziato in più occasioni. Si tratta di una colorazione esclusiva, quasi cangiante, capace di apparire diversa in base alla tipologia di luce riflessa.

Per anni, Tesla ha combattuto per trovare la corretta formula da applicare alla vernice delle proprie vetture; Musk stesso ha ammesso come questo elemento sia stato un punto debole per la casa automobilistica. Solo in seguito ad un pesante processo di revisione richiesto per la sede di Freemont, lo scorso aprile, Tesla è riuscita ad incrementare la qualità delle proprie vernici. Secondo quanto dichiarato da Sandy Munro, un famoso ingegnere automobilistico, la qualità costruttiva di Model 3 2021 è aumentata di conseguenza rispetto al primo modello introdotto sul mercato.

Al momento non è chiaro se i nuovi schemi di colori saranno disponibile sull’intera gamma o se verranno riservati solo per specifichi modelli, come ad esempio la più esclusiva Plaid+.