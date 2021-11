Su Renault Megane E-Tech debutta il nuovo infotainment futuristico di LG

Presentata al Salone di Monaco 2021, la Megane E-Tech Electric è la prima Renault ad integrare il nuovo sistema di infotainment IVA (In Vehicle Infotainment) sviluppato da LG in collaborazione con il costruttore francese. Il sistema si basa sulla piattaforma Android Automotive e, nelle scorse ore, LG ha deciso di condividere i primi dettagli nell’attesa delle prime prove su strada.

LG spiega che la nuova piattaforma è la prima sviluppata dall’azienda adottando lo Scaled Agile Framework (SAFe); si tratta di un “insieme di principi e processi che aiutano le grandi organizzazioni ad adottare metodologie agili per sviluppare e fornire prodotti e servizi di alta qualità più velocemente“. Come la maggior parte dei più recenti sistemi di intrattenimento, anche quello sviluppato da LG è compatibile con gli aggiornamenti OTA e pertanto è lecito attendere l’integrazione di funzioni più avanzate in futuro.

Il sistema IVI, come suggerisce LG, è basato su Android 10 e ha ricevuto la certificazione Google Automotive Services (GAS). L’infotainment pertanto permette l’accesso a diverse applicazioni Google tra cui Google Assistant, Google Maps e Google Play sfruttando il Center Information Display (CID). Dr. Kim Jin-yong, presidente della LG Vehicle component Solutions Company, ha commentato:

Il nostro nuovo sistema IVI non solo soddisfa ma supera la crescente aspettativa di piattaforme software automobilistiche stabili, avanzate e facili da usare. Attraverso l’innovazione continua e la collaborazione con partner esperti come Renault, LG si impegna a fornire esperienze differenziate a bordo del veicolo e a rafforzare ulteriormente la propria posizione come fornitore di soluzioni tecnologiche per l’industria automobilistica globale.

Ricordiamo che la Megane E-Tech Electric sarà disponibile in due declinazioni; con la prima dotata di powertrain da 130 Cv e la seconda con propulsore da 218 Cv. Due anche le batterie previste, con range rispettivamente di 40 kWh e 60 kWh; l’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 300 e 470 km. Gli ordini partiranno da febbraio 2022 e si stima che le consegne inizieranno ad arrivare a marzo 2022, compatibilmente con la crisi dei semiconduttori che continua a creare disguidi nella produzione. Nelle prossime settimane potremmo darvi un assaggio della variante ibrida e, sicuramente, nel 2022 avrete la possibilità di leggere i nostri pensieri anche di questo nuovo modello.