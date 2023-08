Le auto moderne, ovvero quelle che possono contare di un sistema di infotainment avanzato e ricco di funzionalità, sono sempre più sofisticate e vicine ad offrire un vero e proprio computer di bordo. Un esempio viene dalle Tesla, modelli che hanno per più ragioni stravolto il mercato, che offrono un sistema di bordo con un livello di intrattenimento super avanzato tale da offrire anche la possibilità di accedere al proprio profilo Steam.

Per quanto possa sembrare curioso, si tratta di una funziona disponibile ormai da diverso tempo e già nel 2021 riportavamo la possibilità di accedere a qualche titolo importante come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt. Il mercato è in continua evoluzione e non è raro scoprire una sorta di “inseguimento tecnologico” tra i vari marchi.

Qui arriva BMW che, nelle scorse ore, ha annunciato l’impegno di intrattenere sempre di più gli occupanti dei suoi veicoli; come? Semplice, offrendo tramite AirConsole il gioco “Chi vuol essere milionario“. Una notizia che fa sorridere ma che sicuramente, sui veicoli compatibili come la nuova BMW i5, terrà incollati allo schermo. Per chi non lo sapesse, AirConsole è una piattaforma di gioco multiplayer online che consente ai giocatori di utilizzare i propri smartphone come controller per interfacciarsi direttamente allo schermo (in questo caso dell’auto).

Anche se ammettiamo che il nostro titolo potrebbe essere anche fin troppo provocatorio, è innegabile però constatare come il progresso a livello di intrattenimento digitale vada a due velocità su alcuni brand; l’augurio è che anche BMW possa, in qualche modo, offrire proproste più accattivanti. Precisiamo, in ogni caso, che sulle BMW tramite AirConsole sono già disponibili diversi titoli di varia natura, ma nessun gioco triplaAAA paragonabile al servizio offerto da Tesla.