Super GT Series, la nuova Nissan Z GT500 prenderà il posto della GT-R

La casa automobilistica Nissan ha realizzato un modello ad alte prestazioni destinato al campionato giapponese Super GT, uno dei più importanti al mondo. Si tratta della Nissan Z GT500, vettura che andrà a sostituire la Nissan GT-R a partire dalla prossima stagione.

La Nissan Z GT500 simboleggia lo spirito di Nissan di affrontare le sfide e dare vita all’entusiasmo. Attraverso i nostri sforzi nelle corse continuano a innovare le nostre auto e corriamo per vincere con la stessa audacia e coraggio che abbiamo mostrato nel corso degli anni, ha commentato Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan.

La Nissan Z GT500, realizzata seguendo le linee guida tecniche della Super GT, è ribassata e allargata. La carrozzeria della Z originale è stata infatti rimodellata al fine di ottimizzare ulteriormente l’aerodinamica del veicolo. A contraddistinguere la vettura sono anche molte componenti realizzate in fibra di carbonio che permettono di mantenere basso il peso del veicolo: la nuova Z GT500 è equipaggiata con minigonne in fibra di carbonio, cerchi alleggeriti con dado centrale e una grande ala posteriore.

Nonostante Nissan non abbia ancora rilasciato specifiche tecniche dettagliate, alcune indicazioni relative al livello di potenza del modello possono essere suggerite dai regolamenti. Non a caso, tutte le vetture che partecipano al campionato devono montare un motore quattro cilindri da 2,0 litri dotato di un singolo turbocompressore. Dunque, per rispettare le normative tecniche imposte dalla serie Super GT, il propulsore avrà inevitabilmente una potenza limitata a quota 659 CV.