Super Soco TC Max è una delle moto elettriche più interessanti e concrete ad oggi presenti sul mercato: spinto da un motore elettrico da 3900W di potenza e alimentato da una batteria al litio da 45Ah, TC Max ci è piaciuto molto grazie al suo stile moderno ma che è in grado di strizzare l’occhio al passato, oltre che per le sue ottime capacità di districarsi nel traffico delle grandi città in modo silenzioso e scattante. Potete leggere la nostra prova completa a questo link.

Tornando a parlare di stile, Super Soco TC Max è di recente stato utilizzato da parte di un designer belga che ha dato vita a una nuova moto in stile ‘cafè racer‘ riuscendo a integrare in modo sapiente il motore e la batteria, pur avendo ridotto all’osso le plastiche presenti.

Si chiama ‘Nuit‘, “notte” in francese, ed è nato dal lavoro di Benjamin Surain e Guy Salens, designer che hanno lavorato al fine di integrare al meglio motore e batteria su un telaio che non ha più modo di nascondere nulla; nel curriculum dei due designer si parla anche del progetto di un motore elettrico chiamato ‘E-Core’, a conferma di quanto fanno sul serio.

Nuit è rifinita completamente in colore nero e sfoggia linee semplici e pulite, tipiche delle cafè racer di un tempo: a migliorare ulteriormente l’effetto finale ci pensa il motore, anch’esso rifinito in colore nero e posizionato in un punto familiare anche a chi conosce le moto a combustione interna – il risultato è una moto che ha un’aria familiare a un primo sguardo, e che diventa man mano sempre più strana e interessante più a lungo la si guarda.

Non poteva mancare poi un piccolo upgrade di prestazioni, ottenuto grazie alla modifica della batteria: la coppia è aumentata del 30% rispetto alla configurazione originale, e la velocità massima è passata da 95 a 110 km/h, il tutto in soli 85 kg di peso.