Negli ultimi anni la compagnia californiana SUPER73 è stata capace di diventare un leader nel mercato delle e-bike, almeno negli Stati Uniti, specializzandosi in modelli cruiser particolarmente comodi e adatti alle grandi distanze degli USA; questa esperienza è maturata a tal punto da convincere la compagnia a lanciarsi nel mondo delle moto elettriche, dando vita alla SUPER73 C1X.

E’ passato più di un anno dal primo annuncio di SUPER73 in merito alla C1X e nel frattempo le informazioni diffuse sono state davvero pochissime; non che oggi si sappia molto di più, ma le prime informazioni tecniche sono state fornite e da queste si può iniziare a fare qualche speculazione.

SUPER73 C1X, stando a quanto affermato nel video che vi riportiamo in calce, dovrebbe avere un’autonomia superiore ai 110 km e sarà in grado di toccare la velocità massima di 120 km/h, così da renderla utilizzabile anche in autostrada seppur per brevi tratti. L’aspetto più interessante del C1X è però dato dalla ricarica rapida, che consente di riportare la batteria dal 10 all’80% di carica in appena 15 minuti, un tempo drasticamente inferiore rispetto alla concorrenza, salvo qualche raro caso di moto elettrica high-end dotata di caricatore rapido ma anche di una batteria sensibilmente più grande.

“Il segreto dietro le nostre innovazioni è la convinzione che l’esperienza dell’utente debba essere sempre uno dei principi fondamentali per ciò che creiamo, e la nostra moto elettrica non fa eccezione. Quest’anno abbiamo voluto dimostrare che non è necessario svuotarsi il conto in banca per poter godere delle tecnologie più avanzate. I nostri clienti potranno godersi i benefici della ricarica rapida in una maniera più accessibile, anche dal punto di vista economico, grazie al C1X” ha detto LeGrand Crewse, CEO di SUPER73.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere una versione definitiva della SUPER73 C1X sulle nostre strade, intanto godiamoci il video di lancio!