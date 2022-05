Continua il programma di apertura a tutte le auto elettriche dei Supercharger di Tesla. Dopo il primo progetto avviato lo scorso novembre, inizialmente in Olanda e poi anche in Norvegia e Francia, Tesla ha deciso di portare avanti l’iniziativa aprendo a tutte le elettriche i suoi Supercharger.

Il nuovo programma di aperture, però, non riguarda l’Italia, almeno per il momento. Da questa settimana, infatti, i Supercharger in Spagna, Svezia, Belgio, Spagna e nel Regno Unito sono accessibili a tutte le auto elettriche mentre restano “chiusi” quelli in Italia ed in altri mercati europei come, ad esempio, la Germania.

Da notare, inoltre, che il programma di aperture non riguarda tutti i Supercharger Tesla dei Paesi elencati. Per il momento, solo una selezione dei punti di ricarica Tesla è accessibile a tutte le auto elettriche mentre altri restano riservati ai clienti della casa americana.

Per poter utilizzare i Supercharger, in ogni caso, è necessario utilizzare l’app di Tesla. Il costo al kWh dell’energia elettrica prelevata dai punti di ricarica dell’azienda dipende dal Paese in cui è situato il Supercharger. Gli utenti possono verificare tutti questi dettagli direttamente dall’app, esattamente come avviene per i clienti Tesla.

Il progetto potrebbe, a breve, essere esteso anche in Italia anche se per ora non ci sono informazioni precise in tal senso. Na sapremo di più, di sicuro, nel prossimo futuro. L’apertura dei Supercharger dovrebbe consentire a Tesla di incrementare i ricavi e avviare così nuovi investimenti per l’apertura di ulteriori punti di ricarica sul territorio europeo.