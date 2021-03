Supporto smartphone per auto | I migliori di marzo 2021

Molte automobili non possiedono un sistema di infotainment con il navigatore integrato, motivo per cui dotarsi di un supporto smartphone per auto rende l’esperienza più confortevole. Questi particolari prodotti consentono di trasformare le vecchie autovetture in auto moderne in pochissimi e semplicissimi passi. Potrete utilizzare il proprio smartphone come GPS, collegarlo allo stereo per ascoltare la playlist preferita su Spotify e persino rispondere alle chiamate, senza incorrere a fastidiose sanzioni. Un supporto per smartphone, dunque, è la via più economica per fare tutto questo, e in questa guida vi sveliamo quali sono i migliori prodotti da acquistare in questo momento storico.

Prima di passare alla rassegna delle soluzioni presenti sul mercato, è doveroso sottolineare che in questa guida all’acquisto sono presenti solo dispositivi venduti e spediti da Amazon, per la spedizione veloce, per la semplice reperibilità e per la garanzia post-vendita praticamente impeccabile.

Supporto smartphone per auto

Supporto Aukey

Con un fissaggio sicuro sulla bocchetta dell’aria, il supporto smartphone per auto della Aukey (chiamato anche AUKEY HD-C48) consente di ottenere il massimo dal proprio smartphone durante qualsiasi viaggio, sia di lunga oppure di breve durata. L’installazione è piuttosto semplice, infatti basterà fissare la presa sulla bocchetta dell’auto. In più, grazie ad un giunto sferico con rotazione di 360 gradi, questo prodotto permette di regolare il proprio smartphone per una visualizzazione sia in verticale che in orizzontale. Ad un prezzo di 10 euro circa, non esiste miglior prodotto!

» Clicca qui per acquistare Supporto Aukey

Supporto per cruscotto BEENLE

Le bocchette dell’auto talvolta possono allentarsi e dunque generare qualche piccolo grattacapo, motivo per cui vi consigliamo un supporto per cruscotto che permette di installare il proprio smartphone nella parte anteriore del volante. Questa soluzione non solo migliora la sicurezza su strada, ma aumenta la comodità durante la guida. Compatibile con tutti i dispositivi presenti in commercio, il supporto in questione vanta una protezione in silicone e una ottima molla, che mantiene lo smartphone agganciato con una presa salda.

» Clicca qui per acquistare Supporto per cruscotto BEENLE

Supporto Mpow

Dopo aver esaminato i prodotti da installare sulla bocchetta e sul cruscotto, esaminiamo ora uno dei migliori prodotti da montare sul parabrezza. Nella fattispecie, il supporto in questione è prodotto da Mpow e gode di un braccio telescopico, che si può estendere da 118 mm a 168 mm, e un giunto sferico con rotazione a 360 gradi. Tra le sue caratteristiche inoltre troviamo il pieno supporto con la maggior parte di smartphone presenti in circolazione e una ventosa molto forte.

» Clicca qui per acquistare Supporto Mpow

Supporto Choetech con ricarica Qi

Come quarto prodotto di questa guida all’acquisto, vi presentiamo il supporto smartphone per auto sviluppato da Choetech. Si tratta di un dispositivo che vanta un chip per la ricarica wireless e una ventosa (aderente su tutte le superfici). Inoltre, grazie ad un perno snodabile, è possibile posizionare il proprio smartphone in una grande varietà di posizioni per una migliore visualizzazione del navigatore o per selezionare (nella massima sicurezza) una particolare canzone da ascoltare. Essendo un prodotto diverso rispetto ai precedenti, questo supporto ha un prezzo di vendita di 25 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Supporto Choetech con ricarica Qi

Supporto Wefunix con ricarica Wireless da 15W

Come ultimo prodotto vi segnaliamo il supporto prodotto da Wefunix, che si caratterizza non solo dal suo chip per la ricarica Wireless ma anche da una ventola per raffreddare lo smartphone durante la carica (la ricarica Qi tende a surriscaldare il cellulare e per questo motivo bisogna tenere le temperature basse per una maggiore resa). Il prodotto in questione possiede dei bracci motorizzati che possono essere aperti o chiusi toccando dei pulsanti e consente anche di visualizzare lo smartphone in orizzontale e in verticale. Wefunix, come se non bastasse, offre l’opzione di reso/sostituzione e rimborso per 90 giorni dopo l’acquisto nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti. Il suo prezzo di vendita, infine, si aggira intorno ai 30 euro.

» Clicca qui per acquistare Supporto Wefunix con ricarica Wireless da 15W

Come scegliere il miglior supporto smartphone per auto

A conclusione di questa guida, esaminiamo quali sono le caratteristiche da ricercare il miglior supporto auto per smartphone in base alle proprie esigenze. Tendenzialmente, a patto che non desideriate qualcosa di molto particolare, le specifiche più richieste sono le seguenti:

Compatibilità

Installazione semplice

Ricarica Wireless

Compatibilità

Una delle caratteristiche di un supporto auto per smartphone è la compatibilità, ovvero la capacità di supportare tutti gli smartphone presenti sul mercato. Un supporto dunque deve adattarsi a tutti gli smartphone in commercio per garantire non solo una buona ergonomicità, ma anche una buona sicurezza durante i viaggi.

Installazione semplice

Un ottimo supporto auto per smartphone deve possedere un sistema di aggancio sicuro, durevole e semplice da installare. Sul mercato esistono diverse varianti, dai sistemi a ventosa agli agganci per bocchette d’aria alla colla per cruscotti. La scelta è strettamente personale, e in questo caso non possiamo specificare il migliore.

Ricarica Wireless

La ricarica wireless è un opzione facoltativa. La sua implementazione consente di ricaricare lo smartphone e di usarlo contemporaneamente come navigatore, ma questo comporta un surriscaldamento dello stesso. Sul mercato esistono prodotti con ventole integrate, ma il prezzo di vendita tende a salire, dunque la scelta è piuttosto difficile se si vuole acquistare un prodotto economico.