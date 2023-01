Lo avevamo già avvistato qualche mese fa ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Suzuki: il Jimny a 5 porte è quasi pronto, e sarà prodotto direttamente in India presso lo stabilimento di Gurgaon, prima della commercializzazione nel subcontinente indiano e in America latina. Noi europei non possiamo far altro che sperare, ma al momento Suzuki non ha in programma di portare il nuovo Jimny a passo lungo in Europa.

Iniziamo dai numeri della scheda tecnica di questo nuovo Jimny: 34 cm di lunghezza in più, con il passo dell’auto che cresce da 2.25 metri a 2.59 metri, e lo stesso aumento lo si rileva anche sulla lunghezza complessiva dell’auto che cresce da 3.64 a 3.98 metri. Aumenta anche il peso, comprensibilmente, di circa 100 kg passando da 1095 a 1195 kg.

Dal punto di vista estetico si è lavorato per integrare le due portiere aggiuntive – oltre ai due piccoli finestrini posteriori in corrispondenza del bagagliaio – senza andare a stravolgere troppo il design dell’auto e il risultato è eccellente: il Jimny a 5 porte riesce a mantenere tutto il suo stile e la sua identità rispetto al modello originale, e ora può offrire una maggior comodità per i passeggeri, fino a 5 su questa versione.

Mostrato in anteprima all’Auto Expo 2023 in India, il nuovo Jimny a 5 porte sarà proposto con il motore a benzina da 1.5 litri di cilindrata e 102 cavalli di potenza, lo stesso che abbiamo testato sul Jimny in versione autocarro qualche mese fa; chissà che in futuro Suzuki non decida di realizzare versioni spinte da motorizzazioni più briose ed efficienti dal punto di vista di consumi ed emissioni, così da vedere il piccolo fuoristrada giapponese anche sulle strade europee.

Nessuna informazione sui tempi di rilascio per il momento: lo stabilimento Suzuki Maruti di Gurgaon si occuperà della produzione destinata all’India, all’America latina e ad alcuni paesi africani. Il prezzo, per il momento, non è stato indicato.