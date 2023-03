La Suzuki Swift è un’auto che ha dimostrato di essere un grande successo per l’azienda giapponese. La nuova Swift Hybrid All Grip, lanciata di recente, è un‘auto ibrida che promette di combinare le prestazioni della versione tradizionale della Swift con i vantaggi dell’efficienza energetica di un motore ibrido e la trazione integrale AllGrip che ha reso celebre il marchio nipponico.

Il design è moderno ed elegante, con linee aerodinamiche che si combinano per creare un aspetto sportivo ed accattivante. La griglia anteriore è stata ridisegnata per migliorare l’aerodinamica del veicolo, mentre i fari a LED offrono una visibilità eccellente in condizioni di scarsa illuminazione. La vettura è disponibile in una vasta gamma di colori, tra cui il rosso brillante, il blu metallico e il nero opaco.

Costruita sulla piattaforma Heartect, la medesima di Suzuki Baleno e Ignis, beneficia di alcune piccoli accorgimenti che le hanno permesso di fermarsi a circa 900 kg di peso, a seconda della versione presa in esame. La vettura è lunga solo 3840 mm, larga 1740 mm ed alta 1520 mm, la versione Allgrip guadagna ben 200 mm di altezza da terra per permetterle di percorrere con scioltezza i percorsi off-road.

Cosa ci convince

L’estetica della vettura, soprattutto in versione bicolore, riesce ad essere interessante all’occhio e diverso da ciò che vediamo in giro solitamente.

Il propulsore 1.2 Hybrid All Grip è decisamente il punto forte di quest’auto, infatti abbina il tradizionale motore termico ad una unità da 10 kW che porta la potenza totale a quota 90 cv e la coppia a 120 Nm. La tecnologia Mild Hybrid permette di contenere i consumi ed aggiungere coppia in fase di accelerazione.

Il tutto è gestito da un cambio manuale a 5 marce che permette una guida rilassata e lineare; il consumo è da record, non è difficile infatti registrare 22-23 km/l in utilizzo misto e questo la rende una delle vetture più efficienti che abbiamo provato nel suo segmento. Il comfort di marcia è ottimo e la presenza di alcuni ADAS inaspettati come il Cruise control adattivo rende le percorrenze autostradali molto più rilassanti del previsto. Lo spazio a bordo non è certamente il suo forte ma è possibile viaggiare comodamente anche sui sedili posteriori a patto che non si superino i 180 cm altrimenti si inizierà a stare piuttosto stretti. La capacità del baule è di 265 litri che diventano 947 abbattendo la panca posteriore.

Cosa non ci convince

L’interno della Suzuki Swift Hybrid All Grip è spartano e minimale. La plancia strumenti è ben organizzata e facile da usare, con una serie di controlli intuitivi per gestire le funzioni dell’auto ma alcuni materiali potrebbero essere più curati.

I sedili offrono un buon sostegno laterale ma la seduta piatta potrebbe dare fastidio nei lunghi viaggi. Un plauso va fatto agli spazi di stivaggio che sono ben posizionati e facilmente accessibili. Il display touchscreen del sistema multimediale è facile da usare e offre una vasta gamma di funzioni, tra cui la compatibilità di Apple CarPlay ed Android Auto però il sistema operativo non è dei più intuitivi.

Come si guida

La Swift Hybrid All Grip è dotata di un motore a benzina da 1,2 litri e un motore elettrico da 10 kW, che insieme forniscono una potenza combinata di 90 CV e 120 Nm di coppia. Il veicolo è dotato di un sistema a trazione integrale All Grip, che offre una trazione superiore in condizioni di guida difficili, come la neve o la pioggia.

In termini di economia di carburante, la Swift Hybrid All Grip è incredibilmente efficiente, con una media – come citato precedentemente – di circa 22-23 km/l. Questa efficienza è in parte dovuta al sistema di frenata rigenerativa, che consente di recuperare l’energia cinetica durante la frenata e di utilizzarla per ricaricare la batteria. I consumi dichiarati dala casa sono di 5,4 l/100 km sulla versione AllGrip che scendono a 4,7 l/100 km per la versione tradizionale 2WD.

La guida della Swift Hybrid All Grip è un piacere grazie alla sua maneggevolezza e alla sua agilità. Le sospensioni sono ben bilanciate, garantendo un comfort di guida eccellente sia su strade lisce che accidentate. La trazione integrale All Grip fornisce un’aderenza sicura e stabile sulla strada, specialmente in condizioni di guida difficili.

Non abbiamo potuto provarla in condizioni impervie d’inverno in quanto la vettura è stata fornita con gomme estive ma abbiamo potuto utilizzarla in un percorso piuttosto facile di fuoristrada e siamo rimasti sorpresi dell’agilità dimostrata.

Per quanto riguarda la sicurezza alla guida e gli ADAS ci teniamo a sottolineare che seppur compatta, Swift Hybrid All Grip è anche dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il sistema di prevenzione delle collisioni, l’avviso di uscita dalla corsia e il monitoraggio degli angoli morti, che aiutano a mantenere il conducente e i passeggeri al sicuro in ogni situazione.

Conviene?

La Suzuki Swift Hybrid All Grip è un’auto ibrida compatta, che offre qualcosa di unico per il suo segmento e che parte da una piattaforma pluritestata e declinata in ogni forma ( Hybrid, Sport e adesso AllGrip).

Il risultato finale è piacevole ed efficace, proprio per questo è una vettura popolare tra i giovani; il prezzo della trazione AllGrip abbinata al motore 1.2 è di soli 2.000 € in più della versione a trazione anteriore, passando da 20.000 € a 22.000 €.

Non è possibile invece avere la trazione AllGrip sul più potente motore 1.4 della Swift Sport. In conclusione riteniamo che Suzuki Swift Hybrid AllGrip sia un ottimo acquisto per chi cerca una vettura con trazione 4WD in questa fascia di prezzo.