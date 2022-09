SVOLT costruirá una nuova fabbrica in Europa: ad ufficializzare la notizia è stata la stessa azienda cinese. Secondo quanto diffuso, la nuova fabbrica sorgerà a Lauchhammer, in Germania. Non dimentichiamo che l’obiettivo di SVOLT è quello di dedicarsi alla produzione di batterie convertendo la fabbrica di Vestas entro il 2025.

I primi dettagli diffusi rendono noto che la nuova fabbrica avrà inizialmente una capacità annua di 16 GWh, mentre l’unico cliente finora confermato sarebbe il Gruppo Stellantis con un’opzione di 7 GWh. Non sappiamo inoltre quali saranno le batterie che l’azienda deciderà di produrre ma, probabilmente, saranno realizzate le nuove batterie NMX prive di cobalto. Non si esclude che in seguito Svolt decida di includere altre celle.

Come accennato, l’azienda dopo aver acquisito una fabbrica di Vestas in cui si producevano turbine eoliche punta al suo adeguamento per dare il via ad una produzione di celle per le batterie entro l’inizio del 2025.

La decisione di aprire una nuova fabbrica in Germania non è casuale, ma è stata presa per fare fronte ai ritardi nella produzione di batterie dello stabilimento del Saarland. Svolt già da tempo aveva annunciato che i tempi di produzione stavano subendo dei rallentamenti. L’azienda ha, inoltre, fatto sapere che a Lauchhammer sta sorgendo un distretto della produzione di batterie dal quale Svolt potrebbe tratte beneficio per le sue attività. Come anticipato, non appena la nuova fabbrica entrerà in funzione potrà contare su una capacità annua iniziale di 16 GWh. Il sito, che per ora conta 225.000 metri quadri, sarà successivamente ampliato così da poter ottimizzare i volumi di produzione.

La decisione di costruzione la nuova fabbrica porterà inevitabilmente benefici alla Germania, che si prepara a diventare protagonista nella produzione di batterie del Vecchio Continente.