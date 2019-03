T-Roc Cabriolet in fase di collaudo invernale: cosa ne pensate?

Volkswagen ha deciso di produrre una versione della T-Roc Cabriolet, e sembra che i test stiano continuando, stavolta provando la tenuta invernale.

Guidare una Cabriolet è davvero fantastico (se il tempo lo permette): la possibilità di sentire l’aria sopra la testa rimane una delle cose più ambite da chi ama guidare automobili. Ma tutte le auto possono permettersi questa variante? Volkswagen ha deciso di produrre una versione della T-Roc Cabriolet, e sembra che i test stiano continuando. Delle foto spia infatti ritraggono la versione – pensata per una nicchia di mercato non presidiata ad ora dall’azienda – alle prese con location invernali per testarne la le funzionalità.

Come potete vedere, fiancate e posteriore cambiano per ospitare il tetto apribile, mentre il frontale rimane pressoché identico. Da notare sul posteriore il piccolo spoiler, forse posizionato per dare una deportanza maggiore alla vettura che si trova con una forma decisamente diversa dalla T-Roc classica. Tutto il resto dovrebbe rimanere fedele all’originale, così come le motorizzazioni e le tecnologie, ormai simili addirittura su vetture di diversi brand. La T-Roc Cabriolet verrà assemblata nell’impianto di Osnabruck, Bassa Sassonia, dove vengono assemblate anche la Tiguan e la Porsche Cayman. Vi lasciamo alle foto spia trovate, chiedendovi infine: cosa ne pensate di questa T-Roc Cabrio? Preferite la versione normale e vedete questa come una sorta di aberrazione, oppure questa variante vi aggrada?