Tante novità da MINI: arriva anche la John Cooper Works elettrica

MINI è destinata a diventare un marchio completamente elettrico a partire dal 2030. Secondo quanto riportato da un rapporto di Autocar, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2025, MINI presenterà una city-car elettrica compatta da 3,5 metri, la Countryman elettrica e infine un ulteriore modello per le lunghe percorrenze denominato Traveller.

Di recente, la casa automobilistica ha presentato la Pacesetter, una versione estrema della John Cooper Works, creata appositamente per diventare la Safety Car per il campionato di Formula E. La piccola sportiva elettrica potrebbe arrivare anche sul mercato globale in salsa stradale, divertente quindi come la controparte a benzina. Considerato il peso aggiuntivo delle batterie non sarà sicuramente facile per il marchio riuscire a sviluppare un piccolo go-kart elettrico, ma siamo sicuri che il lavoro congiunto di BMW permetterà di raggiungere il traguardo sperato.

Inoltre, MINI potrebbe sviluppare una nuova joint venture con Great Wall e avviare la produzione di una compatta da 3,5 metri basata su una piattaforma di nuova concezione sviluppata congiuntamente. Questo processo dovrebbe permettere prezzi decisamente più accessibili e permettere quindi al marchio di aumentare le quote all’interno del mercato cinese. Nessuna informazione precisa sul nome anche se si pensa che possa arrivare sotto il nome di “Minor”; secondo le indiscrezioni la nuova Mini Minor elettrica potrebbe avere una potenza complessiva di 136 Cv, con una batteria da 35 kWh che garantirebbe un’autonomia di circa 270 km, un range considerato sufficiente per gli spostamenti urbani medi. Naturalmente si tratterebbe di una percorrenza misurata con il ciclo WLTP e pertanto da valutare con le dovute cautele.

A partire dal 2023 sarà avviato il programma di rinnovamento della gamma MINI a 3 e 5 porte utilizzando la nuova piattaforma FAAR, compatibile con motori endotermici, plugin e naturalmente elettrici. Nel corso dei prossimi anni, MINI si focalizzerà maggiormente sull’elettrico e pertanto le attuali varianti a benzina potrebbero essere le ultime soluzioni del marchio presenti sul mercato.