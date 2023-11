Tecnica rivoluzionaria farà durare le batterie più a lungo

La densità energetica rappresenta una sfida significativa quando si desidera ottenere un pacco batterie più compatto con la massima autonomia, specialmente per i veicoli elettrici (EV). Questo concetto si applica anche a soluzioni di accumulo di energia domestica o a generatori di batterie mobili: più piccola è l'unità, più agevole sarà la sua installazione o movimentazione.

Solitamente, i pacchi batteria di grandi dimensioni, indipendentemente dal loro utilizzo, sono costituiti da singole celle che vengono poi assemblate in moduli, che costituiscono l'intero pacco. Tuttavia, l'azienda 24M Technologies, con sede nel Massachusetts, sostiene di aver trovato una nuova soluzione al problema della densità energetica con il suo innovativo sistema Electrode-to-Pack (ETOP).

In una cella batteria tradizionale, che sia a base liquida o a stato solido, sono presenti due elettrodi (catodo e anodo) e un elettrolita. Pertanto, con 20 celle in un pacco, sono presenti 40 elettrodi, oltre a tutto il materiale inattivo necessario per l'incapsulamento delle celle, come plastica e metallo, che alla fine occupano spazio inutilizzato.

24M afferma che il suo nuovo sistema ETOP può risolvere questo problema integrando gli elettrodi direttamente nell'intero pacco batteria, eliminando così le singole celle dall'equazione, insieme ai materiali inattivi associati. In altre parole, anziché avere molteplici sorgenti di energia interconnesse, c'è una singola piastra che - secondo quanto dichiarato da 24M - può offrire la massima densità energetica disponibile a livello di pacco, sebbene non siano stati forniti dati numerici specifici.