Tre ragazzi hanno tentato di rubare due vetture da uno stabilimento di Stellantis. Ad intervenire è stata la polizia di Detroit, la stessa che è riuscita a fermare gli individui.

I tre ragazzi, di 11, 12 e 14 anni, sono stati fermati ed arrestati dalla polizia di Detroit per il tentato furto di una Dodge Charger e di una Challenger Hellcat che erano parcheggiate in uno stabilimento di Jefferson North. Secondo quanto diffuso, i tre minorenni sono stati bloccati dalle forze dell’ordine proprio mentre cercavano di entrare nello stabilimento.

A far riflettere è l’età dei giovani che hanno deciso di imbattersi nel furto delle due auto. Lo stesso tenente Clive Stewart, capo dell’unità furto d’auto commerciale della polizia di Detroit, ha ribadito che l’azione dei tre minorenni è stata sicuramente guidata da adulti, dato che per i minorenni sono previste condanne minori.

I criminali più anziani sanno che i ragazzi vengono trattati in modo meno severo se vengono catturati, ha dichiarato il capo dell’unità furto d’auto commerciale della polizia di Detroit a Fox 2 in seguito all’accaduto.

Non sembra essere un caso che quella del furto di auto sia diventata negli ultimi anni una pratica molto più diffusa. Secondo quanto diffuso dalla stessa Fox 2, rispetto al 2021 i furti d’auto sono aumentati del 40% a Detroit. La Dodge Charger e la Challenger Hellcat non sono, infatti, le uniche vetture a cui i ladri puntano: nei mesi scorsi anche la casa automobilistica Ford ha reso noto di aver subito furti ai danni di Mustang GT500 presenti presso i centri di vendita.

Non si esclude che i ladri possano nuovamente tentare di rubare le vetture, ma l’elevata potenza dei due mezzi, rispettivamente di oltre 300 Cv e 700 Cv, in grado di toccare i 315 km/h di velocità massima, renderà sicuramente difficile l’impresa per dei minorenni.