La scorsa settimana Elon Musk ha pubblicato una serie di tweet molto interessanti sulla sua pagina, affermando di voler rivedere il lavoro all’interno delle officine Tesla così da permettere di smaltire 2/3 delle richieste di intervento in giornata, senza che l’auto debba restare in officina anche solo una notte.

D’altronde, chi sceglie un’auto elettrica lo fa anche per la comprovata minore necessità di interventi di manutenzione, purtroppo però negli ultimi anni la clientela di Tesla è aumentata in modo repentino e spesso le officine ufficiali si trovano in difficoltà durante gli interventi a causa delle richieste sempre crescenti.

Il problema nasce senza dubbio dallo scarso livello di controllo qualità che avviene sulle Tesla prima che vengano messe in vendita, e ovviamente tutti i problemi che si presentano poco tempo dopo la consegna al cliente vanno risolti rapidamente e in garanzia; se si uniscono questi interventi a quelli di normale manutenzione sulle auto, il carico di lavoro diventa eccessivo e i tempi si allungano.

Tutti questi problemi sono ben chiari a Tesla e al suo CEO, che dal 2018 ad oggi si è impegnata per aumentare il numero di officine Tesla sul territorio – specialmente negli Stati Uniti dove le Tesla sono ormai tantissime ma in alcuni stati le officine della compagnia si possono contare sulle dita di una mano – tanto che nel 2021 è stata aperta un’officina a settimana.

Working on Tesla North American service. Goal is 2/3 of cars receive same-day service, no wait. — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2022

Unendo le forze delle nuove officine a quelle dei team di meccanici itineranti che possono eseguire interventi direttamente a casa del cliente, Tesla sta lentamente riprendendo in mano la situazione, ma il passo più grande lo dovrà fare a livello di controllo qualità, così da ridurre drasticamente gli interventi eseguiti su auto appena vendute. In parte è già stato fatto: secondo il ranking di JD Power, dal 2020 al 2021 Tesla ha ridotto il numero di “problemi ogni 100 veicoli” passando da 250 a 231 – per confronto, un marchio come Audi ha un dato di 240, mentre Volkswagen 213.