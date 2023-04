Il volante a cloche – o yoke – di Tesla ha fatto molto discutere negli ultimi anni, e di recente si è tornato a parlare di questa particolare feature a causa della scarsa qualità dimostrata dai materiali utilizzati per realizzare il volante; fortunatamente, stando a quanto affermato da un Service Advisor di Tesla, la compagnia starebbe lavorando a un nuovo yoke realizzato con materiali di qualità più alta.

La notizia è arrivata a noi grazie a un utente di Reddit che ha avuto bisogno di assistenza sulla sua Tesla: secondo il dipendente Tesla il nuovo volante a cloche dovrebbe essere pronto entro il mese di luglio 2023, pertanto il consiglio è quello di attendere l’arrivo del nuovo volante prima di fare qualunque intervento su quello originale.

Al momento non sappiamo quali saranno le modifiche apportate al volante, ma c’è da segnalare una coincidenza interessante: durante la presentazione del Cybetruck, Tesla mostrò un volante dalla forma molto squadrata che potrebbe diventare il “yoke 2.0” considerato che la produzione in serie del Cybertruck è destinata a partire entro poche settimane, ed è quindi assai probabile che il design del volante sia già stato definito. Non è da escludere quindi che il nuovo yoke sia lo stesso inserito nel pick-up elettrico di Elon Musk, annunciato ormai diversi anni fa e finalmente destinato a vedere la luce entro fine anno.

Il volante a cloche è solo l’ultimo degli step migliorativi che Tesla ha compiuto, specialmente negli interni delle sue auto, spesso giudicate di scarsa qualità in rapporto al prezzo di listino dell’auto; nel tempo sono migliorate le pelli sintetiche utilizzate per i rivestimenti, così come l’assemblaggio delle plastiche e dei pannelli della carrozzeria – un altro aspetto spesso frutto di critiche nei confronti di Tesla.

Ora non ci resta che attendere l’arrivo del nuovo Yoke 2.0 per scoprire le novità che sono state sicuramente integrate.