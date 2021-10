Tesla alza i prezzi, la domanda è troppo alta

Tesla sta vivendo uno dei suoi momenti migliori, con l’attenzione nei confronti della mobilità elettrica ai massimi storici; questa attenzione si è tradotta in una quantità di ordini ricevuti davvero sorprendente, al punto che la compagnia ha deciso di aumentare il prezzo delle proprie vetture. La scorsa settimana i listini americani sono stati rivisti al rialzo, con un aumento di 5000 $ sui modelli Model S e Model X in versione Long Range, e da un paio di giorni a questa parte l’aumento è stato riportato anche sui listini europei – Italia inclusa.

L’aumento di 5000 euro è, come anticipato, relativo solo ai modelli Long Range di Tesla Model S e Tesla Model X, entrambi modelli della fascia alta di Tesla, con prezzi che sfiorano o superano i 100.000 €. La decisione di Tesla di aumentare i prezzi è dettata dalla quantità pazzesca di ordini ricevuti: dall’inizio del 2021 infatti Tesla sta continuando a registrare numeri molto positivi, promettendo più auto di quelle che è in grado di produrre e aumentando quindi i tempi di attesa.

Le tempistiche ormai sono bibliche: entrando oggi in un concessionario ufficiale, difficilmente si potrà ricevere una Model S o una Model X prima della fine del 2022, sia essa in versione Long Range o Performance. Il successo di Tesla quindi non la salva dalle problematiche di approvvigionamento che tutti i produttori di automobili stanno vivendo negli ultimi mesi.

I prezzi ufficiali in Italia, dopo l’aumento di 5000 euro di qualche giorno fa, sono quindi i seguenti: per una Model S in versione Long Range bisognerà sborsare 104.990 €, mentre per una Model X in versione Long Range si sale a 114.990 €; le versioni Plaid mantengono invece lo stesso prezzo, rispettivamente di 129.990 € per la Model S (il cui prezzo era già stato alzato di 10.000 € pochi giorni dopo il lancio), e 119.990 € per la Model X.