La National Highway Traffic Safety Administration ha avviato una nuova indagine su Tesla riguardante i problemi legati al controllo dello sterzo e la relativa perdita del sistema di servosterzo nella berlina Model 3 del 2023 e nel crossover Model Y.

L’agenzia federale per la sicurezza stradale ha dichiarato in un avviso pubblicato sul proprio sito web di aver ricevuto una dozzina di reclami da conducenti che hanno riscontrato problemi con lo sterzo delle loro Tesla, tra cui un incidente causato da tali anomalie. Questa indagine preliminare della NHTSA potrebbe coinvolgere circa 280.000 veicoli negli Stati Uniti. La Model Y è diventata l’auto più venduta al mondo nel primo trimestre del 2023, superando la Toyota Corolla e altre vetture. La Model 3 di Tesla rappresenta il modello di ingresso dell’azienda ed è l’auto elettrica più economica che offrono.

Nel 2021, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha informato gli investitori che la società era stata in grado di riscrivere il software per adattarsi a diversi tipi di chip, per far fronte alla carenza di semiconduttori. Circa un anno dopo, Tesla ha richiamato volontariamente alcuni dei suoi veicoli Model S e Model X a causa di problemi al servosterzo causati da un aggiornamento software difettoso, risolvendo infine il problema con un ulteriore aggiornamento software.

Al momento, Tesla non ha dilasciato dichiarazioni a riguardo e l’indagine dell’agenzia è ancora in via di sviluppo. Fino a quando non ci saranno maggiori dettagli, NHTSA non determinerà l’esistenza di un possibile problema e la conseguente campagna di richiamo.