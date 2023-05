Sono passate solo poche ore dall’ultima conferenza annuale di Tesla dedicata agli azionisti, ma sul web si trovano già speculazioni di ogni tipo, e il motivo è molto semplice: durante la conferenza tenuta da Elon Musk si è parlato anche del prossimo modello di Tesla che, secondo il suo stesso CEO, sarebbe già in fase di “costruzione“.

Difficile dire con certezza a cosa si riferisca Musk, che si è volutamente espresso in modo ambiguo, ma quel che è certo è che Tesla ha già un altro colpo in canna pronto, tanto da poter mostrare già la silhouette del nuovo modello – nonostante non si discosti più di tanto dalla linea che conosciamo già oggi.

Durante la conferenza, Musk ci ha tenuto a sottolineare come quello non fosse l’evento giusto per annunciare un nuovo modello, ma qualche piccola anticipazione fa sempre bene e stimola l’attenzione: non sappiamo se l’auto a cui fa riferimento Musk sia la tanto chiacchierata Model 2, modello economico che in molti aspettano sul mercato a un prezzo di circa 25.000 $, e non sappiamo nemmeno a che stadio di sviluppo sia l’auto in questione. Musk ha detto che è già in fase di costruzione, ma di certo non si riferisce a una produzione in serie, è più probabile che fosse un riferimento alla realizzazione di uno dei prototipi da testare per poi avviare la produzione in serie.

In ogni caso, Tesla e lo stesso Musk nutrono grande ottimismo nei confronti di questo nuovo modello di auto che, sommato a un ulteriore auto non meglio specificata a cui Tesla starebbe lavorando, potrebbe essere prodotto in 5 milioni di unità all’anno, una volta che la produzione avrà raggiunto la sua massima efficienza; sarà questa Tesla a rompere definitivamente gli argini, permettendo a tutti di acquistare un’auto elettrica? E’ ancora presto per dirlo con certezza, ma Musk ci crede fortemente.