Tesla approva il design finale di Cybertruck: novità in arrivo

Nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul mercato diversi pick-up elettrici come Ford F-150 Electric, Rivian R1T, Lordstown Endurance e GMC Hummer EV. Come sappiamo, non tutti i modelli arriveranno anche in Europa, quanto meno non con le medesime modalità di lancio, ma un controverso pick-up sarà invece presente in numerosi stati: stiamo parlando di Tesla Cybertruck che è stato in più occasioni fonte di discussone per via del suo design rivoluzionario e a causa della presentazione ufficiale che ha lasciato sbigottiti diversi utenti.

Nelle scorse ore il CEO di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato di essere soddisfatto delle modifiche apportate al design del pick-up elettrico e che nel giro di un mese verranno svelate al pubblico. Il visionario imprenditore sudafricano non è mai stato chiaro a riguardo; in più occasioni infatti ha citato modifiche relative prima alle proporzioni, poi alle dimensioni e infine al processo di omologazione. È molto probabile che il design finale sia simile a quello che abbiamo visto in fase di presentazione solo ridimensionato di circa il 3%, come dichiarato in una recente intervista con Joe Rogan, un famoso commentatore televisivo e comico statunitense.

Ricordiamo che Cybertruck sarà disponibile nelle configurazioni single-, dual-, tri-motor e in grado di offrire prestazioni inimmaginabili per un pick-up. Mentre la variante entry level, la single-motor, sarà abbinata ad una trazione posteriore e un’autonomia di circa 400 Km, le versioni di più alta gamma avranno a disposizione una trazione integrale permanente e un’autonomia di oltre 500 Km. La capacità di traino partirà da quasi 4 tonnellate sino ad arrivare a 7 tonnellate nel modello più prestazionale. Disponibili di serie alcune immancabili caratteristiche come il sistema di guida autonoma Autopilot, probabilmente nella versione base, e sospensioni pneumatiche adattive.

In produzione nella Gigafactory di Austin, in Texas, Cybertruck dovrebbe arrivare entro la fine del 2021 come dichiarato da Musk e riportato sul sito ufficiale. Prenotato da più di 500mila persone, Cybertruck avrà un prezzo base di 39.900 dollari.