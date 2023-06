Secondo un’analisti nell’autorità per la sicurezza stradale degli Stati Uniti (NHTSA), dal 2019 ci sono stati almeno 736 incidenti, di cui 17 con esito fatale, in cui in qualche modo era coinvolto il sistema di guida automatica di Tesla. Il dato, riporta il Washington Post, è molto più alto rispetto a quanto si ritenesse finora.

Secondo un’esperta consultata dal quotidiano, tra i possibili motivi c’è l’aumento nell’uso della tecnologia Full Self Driving di Tesla. Sempre più persone la stanno usando nelle città degli USA, ed è noto come questi sistemi possano effettivamente generare un falso senso di sicurezza – che può poi essere la causa dell’incidente.

È sicuramente preoccupante constatare l’alto numero di incidenti in questione, ma è altrettanto importante ricordare che il numero di per sé non implica automaticamente che il sistema Tesla sia in qualche modo una concausa. Ogni caso merita un’indagine a sé stante, per comprendere le dinamiche e le cause.

Come già detto in passato, una (grossa) parte del problema sta proprio nel nome. Se vendi, per 15.000 dollari, un sistema che si chiama Autopilot oppure Full Self Driving, poi la gente crederà di avere un’auto che guida da sola. Scrivere da qualche parte che in verità si tratta solo di guida assistita non è di aiuto; può bastare al massimo in tribunale, per potersi difendere dicendo eh mai io avevo avvisato.

Né vale cercare di nascondersi dietro un ingenuo “ma se hai capito male non è mica colpa mia”. Quando si tratta di comunicazione, se qualcuno capisce male buona parte della responsabilità, se non tutta, è del mittente.

Non tutti, infatti, capiscono appieno il fatto che questi sistemi non sono ancora completamente autonomi. Hanno un enorme potenziale, e già oggi i sistemi di guida assistita stanno facendo molto per rendere le strade più sicure e ridurre il numero di incidenti: frenata automatica, controllo di corsia, vigilanza sull’attenzione del guidatore e altro ancora, sono tutti sistemi che esistono già oggi e che aiutano il guidatore a ridurre il pericolo in strada.

Allo stesso tempo, tuttavia, questi sistemi possono paradossalmente spingere i guidatori ad essere meno attenti, soprattutto se ci si illude che tutte le auto abbiano un qualche tipo di automatismo. Non è così, anzi al momento la maggior parte dei veicoli non ha nessun sistema di assistenza.

Servono ancora tanti miglioramenti, e bisogna lavorare su tanti aspetti diversi: la tecnologia delle auto stesse, quella delle strade e l’educazione dei guidatori.