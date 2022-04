Il canale Youtube chiamato ‘Wham Baam Teslacam’ ha realizzato un video molto interessante e per certi versi educativo sul sistema di guida semi-autonoma Tesla Autopilot; questa tecnologia non è tanto diversa da quella che offrono gli altri produttori, ed è composta da sistemi di sicurezza come i segnali acustici di pericolo in caso di imminente collisione frontale o laterale, sistema di frenata automatica di emergenza, monitoraggio dei punti ciechi, assistenza al mantenimento di corsia – insomma, la norma sulle auto di questi tempi.

A differenza dei suoi cugini molto più avanzati, Full Self-Driving e Enhanced Autopilot, questa versione del software è quella meno avanzata, ma non per questo non è in grado di svolgere un importante compito di sicurezza stradale; il video che vi riportiamo di seguito mostra 15 situazioni di pericolo e la reazione che Autopilot ha avuto quando ci si è trovato davanti. Nel video vedrete collisioni e salvataggi all’ultimo respiro, a dimostrazione che in alcuni casi la tecnologia può davvero aiutare a salvare delle vite.

Guardare questi video può essere un buon modo per imparare a conoscere queste tecnologie ancor prima di poterle testare in prima persona, così da farsi un’idea dell’effettiva utilità e di cosa invece non sono in grado di fare – negli ultimi anni purtroppo si sono lette molte notizie di cronaca relative a incidenti stradali che hanno visto coinvolte delle Tesla in Autopilot; spesso e volentieri il problema nasce dall’incorretto utilizzo del software da parte di chi si trova a bordo dell’auto, e anche per questo motivo Tesla si è vista costretta a modificare più volte la sua comunicazione in merito al software, che nella sua versione base è integrato su tutte le auto della compagnia.

In Europa Tesla Autopilot, nelle sue versioni più complesse e capaci, sta vivendo difficili momenti dal punto di vista burocratico; in Germania, per esempio, il software di Tesla rischia di non essere omologato per l’utilizzo su strade pubbliche.