I limiti di velocità sulle strade a lunga percorrenza sono diversi da un paese all’altro, e addirittura negli Stati Uniti possono cambiare tra uno stato e l’altro. Di questi tempi, con le auto che sono sempre più integrate con software di guida semi-autonoma, è importante che i software sappiano riconoscere i limiti di velocità del posto dove ci si trova. La notizia di oggi riguarda Tesla Autopilot, che presto sarà aggiornato per accomodare le richieste di alcuni clienti che guidano su strade con limiti più alti della media.

L’utente di Twitter BLKMDL3 ha chiesto direttamente a Elon Musk, che notoriamente è molto attivo sul social dell’uccellino, di aumentare il limite di Autopilot da 80 fino a 85 o anche 90 miglia orarie – pari a 136 e 144 km/h, pubblicando una foto della sua Tesla di fianco a un cartello che indica il limite di velocità. La risposta di Elon Musk non si è fatta attendere, e recita semplicemente ‘Coming Soon’.

Coming soon — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

La richiesta è perfettamente comprensibile, in fin dei conti il cliente Tesla in questione non vuole fare altro che guidare in Autopilot rispettando il limite di velocità imposto dal suo stato, senza necessariamente superarlo; oggi Tesla Vision, il sistema di telecamere che gestisce il pacchetto ADAS delle Tesla più recenti, disattiva automaticamente il sistema di sterzata una volta che si superano i 128 km/h, ridando il controllo al guidatore. Per contro, viene da chiedersi se sia davvero necessario permettere all’auto di guidare “da sola” a una velocità così alta: 128 km/h sono già una velocità molto alta durante la quale affidarsi a un software così controverso e ancora fallibile.

Ad oggi non ci sono informazioni precise su questa modifica annunciata da Elon Musk, ed è probabile che in uno dei prossimi aggiornamenti over-the-air del sistema Autopilot Tesla vada a operare questa modifica – dovremo tenere d’occhio le note di rilascio nelle prossime settimane.