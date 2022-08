In occasione della conferenza CVPR – Computer Vision and Pattern Recognition tenutasi a New Orleans in questi giorni abbiamo potuto assistere al keynote di Tesla, tenuto dal Software Director della divisione Autopilot di Tesla, Ashok Elluswamy; durante il suo discorso, Ashok ha citato una statistica molto interessante che riguarda Autopilot – secondo i dati interni della compagnia, Autopilot previene circa 40 incidenti al giorno grazie al sistema di assistenza al conducente che è in grado di capire quando si è premuto il pedale dell’acceleratore erroneamente, al posto del freno.

Sì, avete letto bene, questa è la statistica fornita da Tesla: il video diffuso su Youtube da Tesla entra nel dettaglio di questi episodi, durante i quali Autopilot prende il controllo dell’auto perché è in grado di capire che l’acceleratore è stato premuto per errore al posto del freno, supportato dalle telecamere che sono in grado di individuare gli ostacoli posizionati davanti all’auto.

Ovviamente si tratta di un errore umano: se l’auto rileva che l’acceleratore è stato premuto al 100% in corrispondenza di un ostacolo è in grado di capire che si tratta di un errore, decidendo quindi di tagliare la potenza dal pedale dell’acceleratore e al tempo stesso attivando i freni autonomamente.

These predictions are already used to prevent a lot of collisions. For e.g., Autopilot prevents ~40 crashes / day where human drivers mistakenly press the accelerator at 100% instead of the brakes. In the video Autopilot automatically brakes, saving this person's legs (7/12) pic.twitter.com/XtMssPT9cM — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) August 21, 2022

Nei video mostrati da Tesla si possono vedere chiaramente delle situazioni in cui, senza l’intervento automatico del sistema Autopilot, l’auto sarebbe finita in un fiume o sarebbe andata a schiantarsi da qualche parte – o ancora peggio contro le gambe di una persona, specialmente durante le manovre a bassa velocità quando è più facile premere un pedale al posto di un altro.

Ashok ha confermato che Tesla sta ancora lavorando allo sviluppo di Autopilot, al fine di renderlo una tecnologia sempre più efficace ed efficiente, ma la reazione del software può ancora variare a seconda della singola situazione; resta l’affermazione molto sconvolgente di Tesla, secondo cui Autopilot riuscirebbe a prevenire circa 40 incidenti al giorno.